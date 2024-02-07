Названа самая безопасная позиция для горячего секса в душе

Эксперт по сексу раскрыла хитрости, которые позволят получить яркие впечатления от интима в душе в максимально безопасной позе. Сексолог Мииши Баттл уверяет, что очень немногие пары практикуют совместное купание с продолжением, и считает, что близость в душе может вывести отношения на новый уровень. Рекомендации эксперта публикует Daily Mail.

По словам специалиста, важно убедиться, что вы находитесь в устойчивой позиции. Для этого она предлагает немного нагнуться вперед и упереться двумя руками в стену, позволив партнеру подойти сзади. Кроме того, нелишним будет постелить в душе нескользящий коврик и при необходимости использовать лубрикант на силиконовой основе — такой не устоит перед мылом или гелем для душа, но, по крайней мере, не смоется водой.