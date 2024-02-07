Названа неожиданная причина выбора женщинами карьеры вместо семьи

Когда она категорически отказывается от домохозяйства в пользу головокружительной карьеры, значит, она готова к соперничеству, конкурентности. Такие мужские качества в ней. Это прекрасная история, сегодня у нас для этого есть все возможности: быт механизирован, чтобы нам готовили еду, есть специальные люди, даже в семье есть всегда желающие. Но на что мы, психоаналитики, обращаем внимание. Ведь порой женщина спасается в своей прекрасной карьере, например, от неудавшейся женской судьбы, где её обидели, — сказала Смолярчук.