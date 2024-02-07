Психолог рассказала, как не поддаваться на манипуляции

Эксперт добавила в разговоре с Life.ru, что найти общий язык с приятным человеком очень легко, чего не скажешь о тех, общение с кем не всегда доставляет удовольствие, а поддерживать контакт необходимо. Умение общаться с трудными людьми является важным навыком, который поможет сохранить не только внутреннее спокойствие, но и отстоять мнение.

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Она сообщила, что есть несколько способов, которые помогут выстраивать правильные отношения с непростыми людьми.

Ярикова отметила, что подготовка к встрече важна. Необходимо задать правильный настрой, занять то положение, которое будет наиболее удобным. Лучше избегать положения сидя, где оппонент общается сверху вниз.

Также важно оставаться эмоционально холодными. Основная часть конфликтов провоцируются именно с целью вывести оппонента из состояния равновесия. Здесь нужно проявить самообладание и не поддаваться эмоциям.

Психолог подчеркнула, что с трудными людьми разговор зачастую перерастает в конфликт или обвинения. Надо с самого начала настроиться на поиск решения и пропускать всё лишнее мимо ушей. Это поможет не поссориться во время разговора и дать понять собеседнику, что решение вопроса для вас важнее, чем разборки.

Специалист в заключение сказала, что агрессивные люди в общении часто используют слова-конфликтогены, манипуляции или обвинения. Если допустить такое обращение в свой адрес, то тогда собеседник будет «выше», чем вы, а значит, будет владеть ситуацией.