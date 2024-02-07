«Не могла понять, что со мной не так». Психолог рассказал, как пережить измену

Пережить измену — непростое испытание, отголоски которого могут похоронить чувства даже в самых крепких союзах. «Клопс» поговорил с обманутыми горожанами и выяснил у психолога, можно ли вернуть подорванное доверие.

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«Мне от тебя нечего скрывать»

25-летняя калининградка Виктория встречалась с приятелем несколько лет. Дима был на три года постарше и казался настоящим подарком: одаривал нежностью и заботой, боготворил и клялся в вечной верности, потому что «встретил ту самую».

В начале отношений ребята заговорили о честности. Молодой человек доверил пассии пароль от телефона, разрешив читать личные переписки. Девушка приняла правила игры и ответила взаимностью.

«Я долго не решалась на такой шаг контроля, ведь была уверена в своём мужчине — он совсем не давал поводов для ревности. Но однажды как бы почувствовала, что сердце не на месте. Назовём это «женским». Чувствовала: изменяет», — вспоминает Вика.

На внезапный допрос подозреваемый отреагировал нервно, девушка воспользовалась дарованным правом изучить соцсети — и не зря. В диалогах калининградец подбивал клинья к давней подруге, намекал на полную страсти ночь.

«Я не могла понять, что со мной не так. Всегда старалась хорошо выглядеть, кормила самым вкусным, ублажала. Но он изменил мне — и всё как в тумане. Что делать? Как ему верить? Можно ли продолжать отношения? Я чувствовала боль, потому что очень сильно любила», — делится Виктория.

Не нагулялся

Калининградка Мария пережила узнала о любовнице мужа после 5 лет счастливого брака. В тот момент супруги планировали грандиозные перемены: переезд в большой город, поиски новой работы, беременность — и не одну.

Максим повадился захаживать в кофейню к другу-бариста. В этом же месте парень познакомился с молодой официанткой, ежедневные непринуждённые разговоры навели калининградца об утраченных возможностях — и он сознался супруге. После неприятного разговора Марию с вещами выставили за дверь.

«Мне пришлось ночью ехать к матери, с которой и так были не лучшие отношения. Она ещё и сверху накидывала: это ты во всём виновата, ты всё потеряла. Не знаю, так это или нет, но мне пришлось обратиться к психологу. Меня подкосил удар в спину, который прилетел, откуда не ждали», — припоминает со слезами на глазах девушка.

Возлюбившая порно жена

Артур и Анна переехали из Воронежа 14 лет назад. За время жизни в Калининграде пара успела сыграть свадьбу, обзавестись квартирой и дочкой, открыть небольшое семейное дело.

«Когда мы праздновали моё 35-летие в прошлом году, у нас собрались все наши друзья. Звучали приятные слова, тосты, люди восхищались: какая прекрасная и крепкая семейная пара. Я верил, что у нас всё правда сказочно, а трудности мы прошли», — рассказывает мужчина.

По мнению Артура, споры с супругой возникали редко и во многом из-за разных потребностей в интимной жизни.

«Скажем так: я фанат «нежнятины», а она любила пожёстче, часто что-то эдакое предлагала», — поясняет калининградец.

В один момент Анна показалась мужу беспричинно счастливой.

«Мы стали редко проводить время вместе, а она будто и рада. Позже жена научила: всё дело в порно, игрушках там каких-то. Она с такой помешанностью и азартом всё это вывалила на меня, что я подумал, мол, точно беды с головой. У меня не получилось принять это. Её пристрастия к этим роликам — ну, это самая натуральная измена, ведь думает она о каких-то мужиках и даже не скрывает», — сетует Артур.

Пара обращалась с психологом, пробовала брать паузы и сохранять стабильность ради дочери, но ничего не вышло. Устав от напряжённой обстановки, калининградцы подали на развод.

Всё не так просто

По словам калининградского психолога Светланы Барицкой, неверность не ограничивается заигрываниями или непосредственными физическими контактами с посторонними людьми.

При слове «измена» люди чаще представляют, как их партнёр флиртует на стороне или придаётся плотским утехам со своей любовницей. На самом деле это понятие сложнее», — говорит психолог.

Для одних изменой считаются сексуальные отношения вне брака, другим же предательство видится в ослаблении эмоциональной связи. По словам специалиста, неверность можно разложить на несколько типов:

Мимолётные знакомства, заканчивающиеся интимной близостью. Обычно после разового секса связь любовников не продолжается — между ними не возникает эмоциональной привязанности.

Отношения между любовниками приобретают длительный характер — до года или полутора лет. Изменяющий не желает отказываться от связей на стороне, но и семью разрушить не готов.

Бывает и так, что ходок налево делает это сразу с несколькими людьми.

Измены возникают из-за проблем в браке. Один из партнёров таким образом заполняет образовавшуюся пустоту.

Эмоциональная измена, когда возникает сильная эмоциональная связь с человеком на стороне. Подобные отношения можно характеризовать как дружественные — в них отсутствует секс.

Можно ли забыть?

«Прежде чем принимать решение, стоит ли прощать измену или нет, следует глубоко спрятать собственные эмоции. Сделать это будет очень сложно, ведь всё внутри вас после такого предательства будет бурлить и клокотать.

После измены вас накроет ураганом чувств. Обиду захлёстывает гнев, отчаяние сменяется агрессивным состоянием, а на смену желанию разорвать всякие отношения с предателем приходит страх одиночества», — предостерегает Барицкая.

Не лучшим вариантом будет поддаваться воздействию негативных чувств. Следует сесть, успокоиться, здраво оценить текущую ситуацию и попытаться рассмотреть перспективы.

1. Решите, следует ли вам прощать обманщика

Вы должны знать, что такое прощение может быть одним из самых трудных и эмоционально сложных поступков, который вам когда-либо приходилось делать.

2. Возьмите перерыв, чтобы остыть

Психолог не советует торопиться. Жертве измены может казаться, что «чем быстрее вы поговорите об этом, тем скорее вы сможете определиться со своим решением», но это не так.

3. Не вините себя

Не стоит корить себя за чужие ошибки, но можно поразмышлять об отношениях в целом. Давно ли чувства между вами стали угасать, какие были предпосылки?

4. Подведите итог ваших отношений

Что вы чувствуете к этому человеку? Представляете ли вы своё будущее без него? Можете ли вы назвать отношения серьёзными или просто боитесь столкнуться с одиночеством?

5. Подумайте, не нужна ли вам помощь

Иногда мнение со стороны помогает избавиться от негативных ощущений. Друзья и родственники не могут оставаться непредвзятыми — обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.

6. Убедитесь, что желание наладить отношение взаимно

Ваш партнёр действительно сожалеет о содеянном? По словам Барицкой, важно увидеть разницу между словами и готовностью к действиям, а потом убедиться в этом.