Эксперт рассказала, что делать, если партнер отказывается от прелюдий

«Но если притвориться, что их нет, можно попробовать намекнуть ему, что вас не устраивает положение вещей. Скажите: "Любимый, все мне нравится, но секс такой отстой, а наши ссоры вокруг него так ужасны, что я подумываю уйти". Попросите его вместе решить проблему с помощью цивилизованных разговоров и терапевта», — написала экс-порнозвезда, добавив, что если партнер откажется решать проблему, женщине стоит задуматься о расставании с ним.