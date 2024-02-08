Назван идеальный подарок для мужчины на 23 Февраля

При выборе подарка для мужчины на 23 Февраля важно понимать, чем он увлекается и что ему нравится, заявила NEWS.ru психолог Дарья Дугенцова. По ее словам, не стоит дарить сертификаты, а в ряде случаев, если он не любит сюрпризов, можно просто спросить, что мужчина хочет.

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Специалист подчеркнула, что главным правилом, которым нужно руководствоваться при выборе подарка на 23 Февраля, является внимание к деталям и хобби мужчины. В противном случае есть высокий риск подарить то, что ему вообще не нужно.

«Главное при выборе подарка — обращать внимание на хобби своего любимого человека либо родственника. Обидно будет получить вещь, которая абсолютно не нужна», — пояснила она.

Также психолог не рекомендовала дарить сертификаты, поскольку они зачастую стоят слишком дорого и далеко не всегда могут подойти их будущему обладателю. Поэтому лучше проанализировать, что нравится мужчине, и сделать выбор в сторону того или иного товара. Кроме того, не все любят сюрпризы — в этом случае можно прямо спросить, что хочется человеку.

В завершение Дугенцова отметила, что зачастую люди, сами того не замечая, в разговоре рассказывают, что им хотелось бы. Секрет удачного подарка кроется в деталях, на них следует обращать внимание, сказала психолог.