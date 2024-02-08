Опрос: 94% россиян сталкиваются с эмоциональным выгоранием на работе

Более 1,7 тысячи руководителей российских компаний рассказали об эмоциональном выгорании своих сотрудников. С этой проблемой сталкиваются 94% работников. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщил исследовательский центр Зарплаты.ру.

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Большой объем задач и давление по срокам сдачи стали самыми главными причинами эмоционального выгорания среди сотрудников российских компаний. Эти причины отметили 73% и 55% респондентов соответственно. Половина опрошенных (50%) отметили, что выгорание происходит из-за конфликтных ситуаций. Более трети респондентов указали на неадекватное поведение начальства (37%) и стихийное планирование (36%).

Самым главным признаком эмоционального выгорания руководители считают раздражительность – 82% голосов. Также важно обратить внимание на снижение эффективности работника (73%) и его пессимистичное настроение (64%). Половина представителей компаний указали на конфликты работника с коллегами при решении задач (53%) и тревожное поведение (49%).

Некоторые руководители (16%) считают, что эмоциональное выгорание – это личная проблема сотрудника, которая требует самостоятельного решения. Однако многие работодатели готовы помочь работнику справится с возникшей проблемой. Так, половина руководителей (53%) предоставляют работнику с эмоциональным выгоранием кратковременный отпуск на два дня. Индивидуальную работу готовы предложить 44% респондентов. Каждый пятый руководитель (21%) отправляет работника к психологу. Предложить другую должность или другую сферу деятельности готовы 6% руководителей.

Узнают о наличии данной проблемы руководители обычно от начальников отделов (37%) или при помощи личных встреч (35%). Некоторым узнать о проблеме помогают онлайн-опросы (14%) или специалисты по работе с персоналом (4%). Иногда сотрудники сами обращаются к руководителям с проблемой эмоционального выгорания (10%). Чаще всего с ним сталкиваются работники сферы услуг, менеджеры по продажам, бухгалтеры, финансисты и экономисты.