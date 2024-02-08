$91.15+0.4798.09+0.65
Почта

Названы специальности с наибольшим риском профессионального выгорания

Работники сферы услуг, менеджеры по продажам, бухгалтеры, финансисты и экономисты чаще всех выгорают на работе. Это выяснили аналитики исследовательского центра «Зарплаты.ру», передает РИА Новости.

Названы специальности с наибольшим риском профессионального выгорания
© Unsplash.com

Опрос: 94% россиян сталкиваются с эмоциональным выгоранием на работе

Выгорание провоцирует большой объем задач, давление по дедлайнам, поиски решений в конфликтных ситуациях, неадекватное поведение начальства и стихийное планирование.

Как правило, об эмоциональном и физическом истощении работников в компании узнают от руководителей отделов и специалистов по работе с персоналом, с помощью личных встреч и онлайн-опросов. Каждый десятый отмечает, что сотрудники сами обращаются напрямую к работодателю и рассказывают о проблеме.

Психология
2