Названы специальности с наибольшим риском профессионального выгорания

Работники сферы услуг, менеджеры по продажам, бухгалтеры, финансисты и экономисты чаще всех выгорают на работе. Это выяснили аналитики исследовательского центра «Зарплаты.ру», передает РИА Новости.

Как правило, об эмоциональном и физическом истощении работников в компании узнают от руководителей отделов и специалистов по работе с персоналом, с помощью личных встреч и онлайн-опросов. Каждый десятый отмечает, что сотрудники сами обращаются напрямую к работодателю и рассказывают о проблеме.