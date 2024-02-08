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Эксперты назвали лучшее время для знакомств в приложениях

Понедельник — день не такой уж тяжелый, если верить статистике популярных приложений для знакомств. Во всяком случае, на свайпы силы у искателей романтических приключений остаются даже после трудового дня.

Эксперты назвали лучшее время для знакомств в приложениях
© Super.ru

«Стрелы цифрового Купидона наиболее остры в начале недели, по понедельникам с 19:00 до 20:00 в США и с 18:00 до 22:00 в Великобритании», — пишет New York Post cо ссылкой на пресс-службы дейтинговых-приложений.

К слову, именно на конец января — начало февраля ежегодно приходится бум онлайн-знакомств.

Почему в России популярен День святого Валентина? Ответ дали эксперты

По словам экспертов, все дело в приближении Дня святого Валентина, в который одиночкам бывает не по себе.

«Это время сразу после праздников, когда у людей есть возможность поразмыслить о том, чего им не хватает и что они хотели бы иметь в наступающем году», — цитирует социального психолога, доктора Сару Нассерзаде издание.

Психология