Эксперты назвали лучшее время для знакомств в приложениях
Понедельник — день не такой уж тяжелый, если верить статистике популярных приложений для знакомств. Во всяком случае, на свайпы силы у искателей романтических приключений остаются даже после трудового дня.
«Стрелы цифрового Купидона наиболее остры в начале недели, по понедельникам с 19:00 до 20:00 в США и с 18:00 до 22:00 в Великобритании», — пишет New York Post cо ссылкой на пресс-службы дейтинговых-приложений.
К слову, именно на конец января — начало февраля ежегодно приходится бум онлайн-знакомств.
По словам экспертов, все дело в приближении Дня святого Валентина, в который одиночкам бывает не по себе.
«Это время сразу после праздников, когда у людей есть возможность поразмыслить о том, чего им не хватает и что они хотели бы иметь в наступающем году», — цитирует социального психолога, доктора Сару Нассерзаде издание.