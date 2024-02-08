Филолог перечислила типичные фразы мужчин-изменщиков

По речи, интонациям и голосу можно определить, остается ли партнер верен вам или нет. Филолог Мария Русс в беседе с порталом «Страсти» рассказала, по каким фразам распознать изменщика.

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Если мужчина стал испытывать раздражение в вашу сторону или обронил: «Ты все делаешь не так», «Меня это бесит» — значит, его чувства к вам стали угасать.

«Не пиши мне сейчас», «Не звони в это время» — когда партнер просит вас не связываться с ним в определенный отрезок времени — это явный сигнал, что проводить время в этот период он будет с другой. Вероятность увеличивается, если такие просьбы появляются часто.

Когда вы слышите фразы: «У меня сел телефон/пропала связь/не смог написать» — это тоже повод напрячься. Ведь ради любимой женщины мужчина всегда найдет способ, как с ней связаться.

«Извини, что поздно пришел», «Уснул у друзей» тоже являются признаками измены. Многие пары регулярно желают друг другу доброй ночи и разговаривают перед сном о прошедшем дне. Если парень стал избегать таких контактов и долгих разговоров — возможно, в его мыслях поселилась другая женщина.

Если партнер стал вербально оправдывать измены, это плохой знак. Мария Русс рекомендует обращать внимание на такие высказывания в самом начале общения. Но когда вы слышите подобное в длительных отношениях, скорее всего, мужчина пытается навязать вам свою картину мира, где он уже изменил.