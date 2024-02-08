Почему мы навязываемся людям и как перестать это делать

Чтобы жить полной жизнью и быть счастливыми, нам — по крайней мере, большинству — нужны другие люди. Правда, у разных людей разные потребности в общении, и выдержать баланс так, чтобы всем было комфортно, бывает сложно. Что делать, если вы хотите общаться с человеком больше, чем он с вами? Или, наоборот, избегаете общения, потому что не хотите донимать других?

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Рассказываем, откуда вообще берется навязчивость и как с ней справиться.

Почему мы навязываемся другим

Почувствовать, что мы навязываемся, можно в любых отношениях: дружеских, романтических, с коллегами и родственниками. Это не самое приятное ощущение, особенно если человек прямо говорит, что вас в его жизни слишком много. Но почему такие ситуации вообще возникают? Есть несколько причин.

Разные потребности в общении. Хотя разделение на интровертов и экстравертов скорее условность, в том, что касается коммуникации, оно может быть верным. Одни обожают общаться и получают от этого энергию, другие быстро устают даже в приятной компании. Если лично вас коммуникация заряжает, а другого человека нет, ощущение, будто вы навязываетесь, может возникнуть у обоих.

Тревожность и низкая самооценка. Эта причина часто касается романтических отношений. Если вы не уверены в себе или партнере, постоянные вопросы «А ты меня точно любишь? А теперь? А сейчас?» тоже могут восприниматься как навязчивость. Есть и другие проявления — например, сверхконтроль: звонки, если человек не ответил на сообщение через пять минут, просьбы отчитываться за каждый шаг и так далее.

Одиночество. Не хватает общения — и хочется контакта с любым человеком, который хотя бы в каком-то формате на это согласится. В такой ситуации легко забыть о чувстве меры. Например, постоянно звать коллегу на обед, если он один раз составил компанию, но в целом не стремится общаться. Или весь вечер не отходить от единственного человека, с которым получилось познакомиться на вечеринке.

Стремление быть в центре внимания. Иногда оно связано с тем, что внимания объективно не хватает. Например, близкие говорят только о своих проблемах и не дают выговориться — и вы пытаетесь компенсировать это, делясь сокровенным с не слишком заинтересованными коллегами или случайными знакомыми. В других случаях дело может быть в низкой самооценке: человек не слишком себя любит и ищет внешнего подтверждения собственной ценности.

Разная степень заинтересованности. Даже если вы не склонны к тревожности, уверены в себе и не испытываете недостатка общения, может случиться так, что человек будет вам интересен больше, чем вы ему. Понять это сразу получается не всегда, и в какой-то момент возникает ощущение, что вы даете слишком много внимания.

Как понять, навязываетесь ли вы

Да, это получается не всегда, особенно если человек не просит вас сбавить обороты. Есть люди, которые просто не чувствуют, что навязываются. А есть те, кто боятся проявить слишком много внимания и быть отвергнутыми, поэтому предпочитают ни с кем не сближаться, даже если в глубине души хотят общения. Наконец, мысль «я навязываюсь» может существовать только в вашей голове, в то время как друг, партнер или коллега чувствуют себя вполне комфортно.

Понять, навязываетесь вы или нет на самом деле, помогут следующие признаки.

Вы хотите, чтобы о вас думали лучше

Конечно, это не самый очевидный признак. Но если вам важно чужое одобрение, а человек его не дает, вы можете попытаться изменить это. И здесь важно не перегибать. Одно дело, если вы, например, стремитесь выполнить задачу максимально хорошо, чтобы руководитель это оценил. И другое — если спрашиваете каждые пять минут, заметил ли он ваши успехи сегодня. Или при любой возможности показываете фотографии любимой собаки, пытаясь наладить более близкий контакт.

Вы даете непрошеные советы

Делиться советами, мнением и комментариями, когда об этом никто не просил, — это нарушение личных границ. И оно однозначно воспринимается как навязывание. Если хотите что-то посоветовать, лучше сначала спросить, нужно ли это собеседнику.

Вы постоянно говорите о себе

Заметить такое бывает сложно, ведь рассказывать о своей жизни вполне естественно. Но с этим можно переборщить. Например, если вы регулярно переводите тему на себя, в то время как собеседник рассказывает о чем-то еще. Или говорите только о том, что вам интересно, не учитывая желания окружающих.

Вы не принимаете отказов

Возможно, вы часто пытаетесь переубедить человека, если не согласны с его мнением. Или нарушаете обозначенные границы — например, обнимаете, когда вас просили этого не делать, пытаетесь помочь, когда это не нужно. Вынуждаете выполнить просьбу, которую выполнять не хотят. В результате человек не только получает ненужное внимание, но и испытывает не самые приятные эмоции из-за того, что с его просьбами и чувствами не считаются.

Вы постоянно проявляете инициативу

Конечно, это не всегда значит, что вы именно навязываетесь. Многое зависит от специфики отношений: возможно, другому человеку трудно проявлять внимание первым, а потому ради общего комфорта это делаете вы. Или, например, человек считает, что инициативу проявляют оба, но вы чувствуете по-другому. В то же время бывают ситуации, когда в общении действительно заинтересован только один. Лучший способ выяснить это — просто поговорить.

Как перестать навязываться

Допустим, вы поняли, что навязываетесь, и хотите перестать это делать. Или решили изменить поведение так, чтобы не задушить вниманием новых знакомых, друзей, партнера в начале отношений. Как это сделать?

Поймите, почему вы навязываетесь

Тревожность? Низкая самооценка? Страх одиночества? Скука? Подумайте, что подталкивает вас постоянно требовать внимания и общения, и проработайте это — самостоятельно или с психологом.

Займитесь собой

Постоянно переживая из-за общения, вы рискуете выстроить всю жизнь вокруг других людей. Вместо этого попробуйте сосредоточиться и на своих потребностях тоже. Займитесь здоровьем, найдите хобби, качественно работайте и отдыхайте. Распределите внимание по разным сферам жизни, а не отдавайте его только окружающим.

Общайтесь с разными людьми

Во-первых, это поможет закрыть разные потребности: с кем-то просто весело, другой может выслушать в трудную минуту, а третий увлекается тем же, чем и вы. Во-вторых, это еще один способ распределить внимание, вместо того чтобы перегружать им кого-то одного.

Развивайте эмоциональный интеллект

Если вам не хватает эмпатии, вы можете просто не заметить, что навязываетесь. Во время общения старайтесь понять, как человек реагирует на ваши слова, поведение, что он при этом чувствует. Главное — не делать преждевременных выводов, особенно если вы плохо знаете собеседника. Лучше уточнить, правильно ли вы понимаете, что сейчас происходит.

Уважайте чужие границы и потребности

Возможно, другу, коллеге или партнеру не нужно столько общения, сколько вам, или ему неприятны конкретные действия и слова. Относитесь к этому с уважением. Не стоит переубеждать, настаивать на своем и тем более игнорировать личные границы. Если что-то категорически не устраивает, попробуйте спокойно поговорить — но не давить.

Не додумывайте за других

Лучший способ узнать, навязываетесь вы или нет, — спросить. Если кажется, что вы кого-то раздражаете, отталкиваете или перегружаете вниманием, поговорите с этим человеком. Возможно, вам просто кажется. А если что-то и правда не так, лучше обсудить проблему и найти решение, чем замалчивать ее или гадать, что происходит.

Спрашивайте о чужих желаниях