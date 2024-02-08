Размер шеи связали с отцовскими навыками мужчины

Размер шеи мужчины влияет на восприятие его родительских навыков, утверждают ученые. Новое исследование, опубликованное в Scandinavian Journal of Psychology, показало, что восприятие отцовских качеств мужчины зависит от массивности его трапециевидной мышцы — она начинается у основания шеи, проходит через плечи и доходит до середины спины.

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Исследователи уверены, что достаточно беглого взгляда на шею, чтобы сложить мнение о том, насколько заботливым отцом и защитником потомства является мужчина. Более 300 мужчин и женщин попросили посмотреть на четыре сгенерированных изображения одного и того же мужчины с разными мышцами шеи. Далее респондентам предстояло дать оценку качествам изображенного парня.