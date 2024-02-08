Как научиться быстро принимать верные решения: гид по интуиции

Разбираемся в работе механизма и налаживаём её.

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«Кто-то верит в интуицию. Кто-то — нет. Некоторые доверяют своей интуиции настолько, что полагаются на неё во всём. Другие склонны принимать решения, следуя расчёту. А как надо? Давайте разбираться», — Анна Платонова, гештальт-терапевт, эксперт онлайн-школы психологических профессий «Психодемия».

Что такое интуиция?

Если следовать определению, интуиция — это получение знаний в обход рассуждений посредством озарения. Другими словами, речь про способность ощущать и понимать что-то без использования явного рассуждения или логического обоснования.

Некоторые выборы в нашей повседневной жизни мы делаем просто потому, что «душа лежит». И потом они оказываются верными. Даже те, кто не верит в интуицию, наверняка сталкивались в своей жизни с чем-то подобным. Таким образом, стоит признать, что интуиция как феномен существует.

Для чего она нужна? Дело в том, что для принятия решений очень часто у нас просто нет времени. Не потому, что сейчас жизнь сильно ускорилась. Этого времени не было и у наших предков. Таким образом, интуиция как способность предчувствовать появилась у нас в ходе эволюции. К тому же, если бы мы всегда принимали исключительно взвешенные решения, это сделало бы нашу жизнь просто невыносимой. Представьте себе, что вам пришлось бы задумываться буквально над каждым шагом!

Наш мозг стремится к оптимизации всех процессов. В том числе и связанных с принятием решений. Иногда мы делаем это и вовсе «на эмоциях». Данное условие тоже необходимо, потому что в противном случае некоторых решений мы не сможем принять никогда. Особенно если выбираем мы между примерно одинаковыми вариантами.

Кроме того, сделав выбор на эмоциях, мы легче присваиваем его себе. Так, голландские учёные выявили, что люди, которые полагались на свою интуицию при принятии долгосрочного решения (покупали жильё или автомобиль), в 2,5 раза чаще были удовлетворены своим приобретением, чем те, кто тщательно взвешивал плюсы и минусы.

Сейчас принятие решений во многих областях оптимизировано за счёт цифровизации. Компьютер способен проанализировать большое количество данных из разных областей и выдать ответ, который будет максимально эффективным. Но, во-первых, не факт, что он вам понравится. А во-вторых, для этого требуется потратить большое количество времени и энергии.

В некоторых областях, несмотря на возможность применения компьютерных алгоритмов, интуитивные решения всё равно оказываются наиболее быстрыми и оптимальными. Например, в современной химии поиском новых соединений с заданными свойствами по-прежнему занимаются отдельные учёные, исходя из своего опыта.

Венчурные инвестиции тоже требуют определенной чуйки, чтобы предсказать, какие технологии будут развиваться дальше, а какие заглохнут.

Как работает интуиция?

Если интуиция — такое эволюционно необходимое свойство, тогда почему кого-то она подводит, а кого-то — нет? Почему не все венчурные инвестиции перспективны и не все химики способны на прорывные открытия?

Исследования интуиции — междисциплинарная задача. Она лежит в сфере интересов нейрофизиологии, философии, психологии и прочих когнитивных наук. Интуиций на самом деле множество (профессиональная, научная, творческая и т. д.), но механизм действия у них один. Основывается он на разворачивании временной перспективы в бесконечность, то есть от текущего момента в вечность.

Откуда мы знаем, что там, в будущем? Исходя из нашего опыта. Но опыта не простого, а особым образом обработанного и усвоенного нашим мозгом.

В послевоенном СССР изучением даже не интуиции, а телепатии занимался физиолог Дмитрий Бирюков, пригласивший к себе в институт знаменитого на тот момент экстрасенса Вольфга Мессинга.

В ходе экспериментов выяснилось, что все сверхспособности телепата сводятся к очень высокой степени наблюдательности и чувствительности к тому, что происходит с другим человеком. А также — к привязке этого материала к собственному опыту. Он считывал едва уловимые неосознанные движения мышц своих собеседников.

К подобным выводам пришли и учёные из Йельского университета в 70-е годы. Они выяснили, что испытуемые с развитой интуицией предугадывали дальнейший ход эксперимента ещё до предъявления стимульного материала. Делали они это, опять же, считывая движения лицевых мышц экспериментаторов. При этом, правда, решения принимали с той же точностью, что и те, кто не задействовал интуицию.

Американский психолог и лауреат премии памяти Альфреда Нобеля по экономике Даниэль Канеман выделил две системы нашего мозга, задействованные в процессе принятия решений. Он обозначил их «Система 1» и «Система 2».

«Система 1» действует на автомате — она принимает решения интуитивно. «Система 2», напротив, очень дотошна и аналитична. Канеман не стал точно определять, какие именно отделы мозга участвуют в первой и второй системе, так как точно локализовать эти зоны довольно сложно.

С одной стороны, принято считать, что между полушариями существует чёткое распределение ролей. Левое воспринимает информацию как она есть. Быстро, эффективно, но очень прямолинейно. За что же отвечает полушарие мозга? Оно производит более тонкий анализ. его задача — восприятие метафор, намёков и юмора.

Важно знать, что распределение обязанностей между полушариями индивидуально для каждого человека и определяется как гено-, так и фенотипическими факторами. Более того, любая функция мозга, выполняемая левым полушарием, может быть реализована и правым. Вопрос только в том — насколько успешно, быстро и надёжно.

Выполнение сложных задач задействует оба полушария. Так, чтобы передать знание, полученное правым, нужно систематизировать, преобразовать, перекодировать информацию в речь или письмо. Это под силу только левому полушарию. Однако правое обладает большей помехоустойчивостью в процессе мыслительной деятельности, чем левое.

Для принятия быстрых и эффективных решений наш мозг прибегает к так называемым эвристикам (от слова «Эврика!»). Это механизмы, которые регулируют степень сокращения поиска решения задачи. Либо отрасль знания, изучающая формирование новых действий в необычной ситуации.

Дело в том, что готовых решений задач с определённой областью поиска в нашем мышлении не существует. Поэтому мы и прибегаем к эвристикам. Они не равны интуиции. Но если у искусственного интеллекта интуиции нет, то эвристики ему вполне присущи.

Какие существуют виды интуиций?

Видов интуиции можно выделить множество, но перечислим основные.

Стратегическая интуиция. Вспыхивает как прозрение, хотя до того долго «раскочегаривается», перерабатывая множество исходных данных. Интуиция опыта. Активизируется мгновенно при обнаружении условий, схожих с теми, что нам уже встречались. Физическая интуиция. Имеются в виду физические сигналы, сопровождающие наши эмоции. Что-то где-то закололо, заболела голова или, напротив — вдруг вспыхнул энтузиазм. Эмоциональная интуиция. Речь про неожиданный прилив страха, тревоги и т. д. Да, это ощущения, которые можно рассматривать как сигналы интуиции. Интеллектуальная интуиция. Некоторые люди умеют видеть решение математической задачи, не прибегая к вычислениям. Социальная интуиция. Она связана с прогнозом действий других людей.

Итак, интуиция в конечном итоге основывается на нашем опыте и на том, как мы его интерпретируем. Люди, которые игнорируют его либо усваивают в корне неверно, встречаются не так уж редко. Почему они это делают — другой вопрос. Но для рефлексии и усвоения опыта требуются особые условия: когда нам никто не мешает и не лезет со своими интерпретациями.

Как развить интуицию?

Иногда решение даётся человеку крайне нелегко. Мысли бегают по кругу, перебирая плюсы и минусы. И на каждый плюс обязательно найдётся свой минус.

В гештальт-терапии принято работать с чувствами по поводу того или иного выбора. После рассмотрения всех вариантов и отношения к ним человек вдруг (это похоже на озарение), принимает решение, в котором уверен. Но этому предшествует долгая работа. Какая именно?

Начинать развивать рефлексию необходимо с саморефлексии. Потому что только про свои чувства и мысли мы можем сказать что-то с большей или меньшей степенью уверенности. А если мы не можем проинтерпретировать самих себя, что же говорить о других?

Самый важный вопрос для саморефлексии: «Каким я был в этой ситуации?». Не в смысле — героем ли я был или «тварью дрожащей», имеются в виду чувственные проявления. Был ли я счастлив, спокоен, раздражён, зол, беспомощен? Что со мной происходило в конкретный момент? Возможно, было много всего и чувства возникали самые разные. Отслеживать собственные эмоции — основное упражнение для рефлексии. И развития вашей интуиции.

Как делать это упражнение? Заведите себе будильник на пару-тройку раз в день. Когда он зазвонит, задумайтесь о том, что с вами происходит в данный конкретный момент. Что вы думаете, чувствуете, чего бы вам хотелось? Можно записать результат. Это будет своеобразный дневник чувств.

Хорошо, если будильник станет заставать вас в разных ситуациях — то на обеде с коллегами, то по пути домой, то непосредственно в момент работы.

Постепенно спектр эмоций будет расширяться, так как начнёт повышаться чувствительность к себе. Сейчас появились мобильные приложения, которые несколько раз в день присылают напоминание с просьбой отследить своё состояние. В результате они позволяют строить графики того, с кем или где вы чаще всего чувствуете себя так-то. Например, дома вы спокойны, а на работе раздражены. Или наоборот.

Вопрос о том, чего я хочу, стоит задавать себе как можно чаще. Можно делать это, глядя в зеркало. Но, не просто так, а с сочувствием — так, если бы вы разговаривали с близким человеком, к которому испытываете симпатию.

Всмотритесь в собственное лицо, в его выражение. Чего хочет этот человек перед вами? Что он готов вам рассказать или сделать? Какие чувства он у вас вызывает? Что вы ему ответите?