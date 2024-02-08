Восемь способов обрести уверенность в себе и зарабатывать больше

Согласно исследованиям, около 80% женщин регулярно испытывают недостаток уверенности в себе, когда дело касается их карьеры. Пора растить уверенность в себе!

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Предлагаем восемь полезных советов на этот счет.

Меньше вопросов

Постарайтесь отказаться от вопросительных формулировок, это проще, чем может показаться. Вместо «Может быть, нам?..», «Как считаете, стоит?..», «Что вы думаете об этом варианте?» говорите «Предлагаю...», «Я считаю, что...» и так далее. А мнение за вашим предложением и так последует, без вопросов. К тем, кто звучит уверенно, скорее прислушаются. Кроме того, важно разговаривать с начальством как с равными: вы эксперт в своей стезе, к которому стоит прислушаться, а не крепостная.

Пользуйтесь силой цвета

Выбирайте одежду, которая заставляет вас чувствовать себя уверенно. От случая к случаю у вас могут быть разные цели: например, красный, как правило, ассоциируется с уверенностью, силой и страстью. Темно-синий, серый и черный позволят продемонстрировать стабильность и профессионализм. Белый создает впечатление порядка, эффективного и ухоженного человека. Само собой, важна опрятность. Пиджак в шерсти домашних питомцев и мятая блузка не умаляют вашего профессионализма, но ваш внешний вид будут неминуемо ассоциировать с качеством вашей работы.

Не извиняйтесь без повода

Записывайте каждую попытку извиниться в блокнот в течение недели, чтобы выяснить, а требовались ли извинения на самом деле? Особенно важно убедиться, что у вас нет привычки оправдываться за свое мнение. Такое поведение может поставить под сомнение ваш опыт, знания, способности и уверенность в себе, подорвав наш авторитет в глазах других. Кроме того, это может снизить эффективность извинений в будущем, если извиняться слишком часто, неискренне или без надлежащих оснований.

Слушайте энергичную музыку

Перед важным разговором послушайте бодрые треки для нужного настроя. Пока все спят на совещании, вас будет выгодно отличать энергичность и напористость. Наверняка вы замечали, что музыка способна влиять на настроение, и ученые это подтверждают. Так, исследователи из США выяснили, что такие композиции, как We Will Rock You группы Queen, Get Ready For This от 2 Unlimited и 50 Cent группы In Da Club, позволяют людям чувствовать себя более сильными и решительными. Возможно, у вас на примете есть своя вдохновляющая песня — пользуйтесь этим в работе.

Примите «позу победителя»

О закрытых позах знают практически все: руки, скрещенные на груди, приподнятые плечи, перекрещенные ноги в некоторых случаях создают впечатление, будто человек настолько неуверен в себе, что, будь такая возможность, готов не только сжаться до размеров пылинки, но и вовсе испариться. О повышении таким личностям остается только мечтать. Чаще практикуйте «позу силы»: представьте, что пересекаете финишную черту после марафона: дышите полной грудью, приподнимите голову, позвольте себе использовать широкие жесты руками.

Говорите по делу

Ваша ценность в глазах начальства и коллег значительно вырастет, если вы зарекомендуете себя как человек, который не разбрасывается словами. Вместо того чтобы формально принимать участие в рабочих совещаниях и встречах, вслух высказывая любые соображения, обдумайте свою идею и попросите слово, когда будете готовы ей поделиться. Если публичные выступления даются вам нелегко, просто возьмите тайм-аут и сообщите, что подготовите детальные предложения к конкретному времени. Кроме того, не стесняйтесь делиться идеями с начальством, если вы действительно знаете, как сделать процесс эффективнее.

Создайте свое альтер-эго

Иногда нам проще играть роль другого человека, чем принять факт, что мы можем быть какими захотим. Подумайте над достойным референсом: будь то уверенная в себе подруга, знаменитость или вымышленный персонаж, наделенный необходимыми вам качествами. Играйте роль, когда это необходимо, и постепенно научитесь пользоваться преимуществами вашего альтер-эго без необходимости осознанно входить в образ.

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