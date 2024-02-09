Девушка получила подарок от бойфренда-иностранца и увидела в нем грубый намек

«Это не тот подарок, который уместно дарить своему партнеру. Ты имеешь полное право рассказать ему, что это тебя задело», «Это крайне неуместный, унизительный и грубый подарок. Расскажи ему о своих чувствах и обрати внимание на то, как он отреагирует», — порекомендовали девушке комментаторы. Многие также сочли, что ей следует разорвать отношения с парнем. «Если он недоволен тем, как ты выглядишь, значит, не стоит продолжать с ним отношения», «Ты заслуживаешь большего», — обратились к ней пользователи сайта.