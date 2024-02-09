Как поддержать человека в сложной ситуации? 7 советов психолога

Психолог Василькова: чтобы поддержать человека, сначала нужно его выслушать. Видеть близкого в расстроенных чувствах может быть настоящим испытанием. Поэтому хочется не то что успокоить, а поскорее избавить его от проблем. Но это одна из распространённых ошибок желающих помочь. Как правильно поддержать человека, «Секрету фирмы» рассказала психолог, основатель Женской образовательной психологической академии Таня Василькова.

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Как поддержать человека в трудную минуту

Совет 1. Для начала психолог рекомендует дать человеку высказаться. Да, вы уже можете быть готовы решить за него проблему, но он хочет не этого, а просто чтобы его выслушали.

По её словам, очень часто люди расстраиваются ещё больше, как раз когда:

их не выслушали;

начали за них решать, что делать.

Такой расклад не помогает и не поддерживает, а лишь усугубляет ситуацию, так можно и поругаться.

Совет 2. Не нужно спасать человека, что-то предлагать, ходить за него и договариваться. Да даже давать какие-то советы. По словам Васильковой, человек — сильный, он может выйти из неприятности сам, получив свой личный опыт и отыскав собственное решение.

Таня Василькова – психолог

Если же очень хочется дать совет, то надо сначала узнать, нужен ли он.

Спросите «Хочешь услышать моё мнение?» или «У меня есть идея, поделиться с тобой моими мыслями?». И предлагайте что-то, только если человек согласится.

Совет 3. По мнению специалиста, хорошая поддержка — это положить руку на плечо или на колено или взять человека за руку. При этом не стоит его гладить, потому что гладить — это жалеть, а жалеть — это ослаблять. Похлопывать тоже не нужно, ибо похлопывание — это борьба.

Совет 4. Можно сказать страдающему: «Я тебя понимаю» и признать его чувства: «Тебе должно быть неприятно» или «Представляю, как тебе больно». Признать чувства человека означает для него, что тот, кто рядом, на его стороне и он понимает, что с ним происходит.

Таня Василькова – психолог

Но нельзя говорить: «Не переживай, не расстраивайся, не плачь». Важно позволить человеку это чувство прожить. Наоборот, уместно: «Позлись, покричи, поплачь».

По словам психолога, запрещать другому что-то чувствовать — это всё равно что запрещать ему жить. Получается, человек не может быть злым или быть плаксой. А он хорош во всех проявлениях, и все чувства хороши.

Совет 5. Подскажите тому, кого хотите поддержать, какой его талант поможет в решении этой ситуации. Василькова привела пример: ребёнок плачет, потому что получил двойку. А мама ему говорит: «Ты знаешь, у тебя такая память, что когда ты захочешь, всё хорошо запомнишь — и у тебя будет пятёрка». То есть его талант — классная память.

Совет 6. Важно спросить: «Тебе нужна помощь в решении этого вопроса или ты сам справишься?» Если человек говорит, что нужна, то не надо придумывать идеи — просто спросите, чем именно можно помочь.

Вы скажете: «Если это в моих силах, я подключусь». А человек, у которого проблема, сам решит, как ему можно помочь. Инициатива исходит от него — он попросил, и он эту помощь примет.

Совет 7. Скажите: «Жизнь нам приносит приключения, и это — одно из них. Когда ты решишь это приключение (проблему), а ты точно решишь, ты будешь счастлив. Верь, всё будет хорошо».

Таня Василькова – психолог