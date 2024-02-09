Названы самые неудачные подарки ко Дню всех влюбленных

В День всех влюбленных не стоит дарить сковородки, абонемент в спортивный зал и детские плюшевые игрушки, рассказала NEWS.ru кандидат психологических наук Светлана Колосова . По ее словам, в начале отношений не нужно покупать девушке нижнее белье, поскольку это намекает на то, в каком сегменте вы хотели бы продолжить отношения.

Даже если вы живете 50 лет в браке, ни в коем случае не нужно дарить сковородки и прочие бытовые подарки. Также запретным подарком является абонемент в спортивный зал. Это оскорбит девушку, особенно если она говорит, что хочет похудеть. Намек, что надо заняться собой. Сюда относятся средства ухода за собой, которые не являются романтичными, но стоят на полках. Очень часто мужчины проходят мимо и покупают красивую упаковку, даже если там шампунь, дезодорант, гель для душа или бритвенный станок. Каждый раз это будет прочтено женщиной, что она не до конца ухожена и не насколько хороша, — сказала Колосова.