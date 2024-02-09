В мир пришел Дракон

На китайский Новый год, который в стране называется Чуньцзе, или Праздник весны, жители Поднебесной официально получают "каникулы" на неделю (после праздника). К празднику серьезно и заранее готовятся. Традиционно празднества начинаются с так называемого "малого года" — Сяонянь. В этом году он выпал на 2 февраля. С него стартует обратный семидневный отсчет до Чуньцзе. В каждый из этих дней китайцы должны совершать определенные ритуалы. В первый день обратного отсчета положено угощать сладкими фруктами духа домашнего очага: он отправится к Небесному владыке с донесением о жизни семьи в ушедшем году. В последующие дни надо вывесить на входную дверь парные надписи с благими пожеланиями. Обычно в этих надписях используется иероглиф "фу" — "счастье". В эти дни готовят на обед свинину или курицу. Съесть свиную голову – значит, уважить просыпающегося от сна Небесного дракона. Курица – чистый каламбур: "забить курицу" (да цзи) по-китайски созвучно со словами "большое счастье". В самый канун Нового года всех родственников и друзей созывают на обильное застолье. Новогодние гулянья продолжаются и после окончания недельных выходных: до Праздника фонарей Юаньсяоцзе, который приходит еще через неделю, на пятнадцатый день первого месяца по лунному календарю. Он завершает все новогодние увеселения. Традиции предписывают обряды на каждый из этих 15 дней. Все они навеяны сельской жизнью предков. Например, надо в один из дней навещать стариков, в другой – выбрасывать старые вещи из дома, в третий – травить грызунов, в четвертый – встречать вернувшегося с доклада Небесному владыке духа домашнего очага. Конечно, в городах это уже не так актуально. Многие просто веселятся. Фото: Зоя Русинова/ ТАСС Китайцы на Новый год чаще всего дарят хунбао – это красный конверт с деньгами. Подарок годится и для родни, и для коллег, и для начальства. Руководители, в свою очередь, в хунбао вручают премии сотрудникам. Иногда на новогодних корпоративах устраиваются розыгрыши хунбао с самыми крупными суммами. Потом все вместе фотографируются со своими конвертами. Не самые богатые люди заменяют хунбао сувенирами с символикой дракона или в форме дракона. Задолго до наступления Нового года такая продукция в изобилии появляется в магазинах и интернете, а также в сетевых кофейнях. В Китае считают, что наступающий Новый год важен не только потому, что подвластен Дракону, но и потому, что только сейчас полностью сняты антиковидные ограничения, и можно праздновать напропалую. В эту неделю ожидается всплеск путешествий по стране и за границу. Кстати, прогнозируется и рост рождаемости. Жители страны верят: ребенка, рожденного в год Дракона, ждет успех в жизни. В последние месяцы прошлого года было заключено много браков. Возможно, родители планируют появление первенцев-Драконов. Такое происходит перед каждым Годом Дракона. А вот вступать в брак в наступившем году, напротив, плохая примета. Она связана с астрономическими расчетами: на Год Дракона не выпадет периода "личунь", или "начала весны", который длится с 3 по 5 февраля. "Год без весны" полагают не лучшим для романтики и старта семейной жизни, так как отсутствие весны означает отсутствие солнца, а иероглиф "солнце" — это "ян", знак мужского начала. К слову, "год без весны" не так уж и редко наступает. Уже в новом тысячелетии такими были 2000, 2002, 2005, 2008, 2010, 2013, 2016, 2019 и 2021 годы. В целом от Зеленого Деревянного Дракона китайцы (и те из нас, кто исповедует китайскую систему летоисчисления) ждут реализации лучших качеств этого знака: могущества и влияния, силы, мужества, познаний, честности и справедливости, роста и жизненной силы, процветания и энергии. Астрологи уверяют, что Год Дракона принесет нам удачу, которая заложит фундамент для долгосрочных начинаний. Год будет наполнен энергией и вызовами, но и многими возможностями. Не исключены глобальные изменения во всех сферах жизни. Лишь бы они были к лучшему!