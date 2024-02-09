Как пережить кризис личности

Вам стало сложнее справляться с работой, отношения с близкими людьми ухудшились, а принимать реальность никак не получается? Кажется, вы столкнулись с кризисом личности. Вместе с психологом Мариной Гарбажа разбираемся, что он собой представляет и что делать, если кризис уже наступил.

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Что такое кризис личности

Кризис личности случается тогда, когда наши старые установки и ценности сталкиваются с новыми представлениями об окружающем мире. В результате этого происходит полная переоценка того, что мы знаем, делаем и транслируем.

То, что казалось важным и истинным вдруг сменяется чем-то другим, а мы сами находим новые цели и ценности. Но возникает сложный вопрос: как двигаться дальше, если все, во что ты верил, вдруг перестает быть единственно верным?

Причем это состояние кризиса может быть вызвано разными причинами, как внутренними, так и внешними. Ко внутренним мы можем отнести, например, возрастной кризис. Он, между прочим, бывает не только у людей среднего возраста: первый кризис застает человека в три года, когда он сепарируется от родителей. Внешней причиной кризиса может стать что угодно: от падения курса валют до появления ребенка.

Такие триггеры очень индивидуальны, и предугадать их возникновение, а тем более свою реакцию — практически невозможно.

Может ли кризис нести пользу

В китайском языке для того, чтобы написать слово «кризис» используют два иероглифа: 危 (опасность) и 機 (развитие). И это очень показательно, потому что личностный кризис — это не только дискомфорт и смена привычного уклада, но и повод научиться новому, вырасти как личность.

Здесь работает довольная простая цепочка: любое изменение, будь то смена работы или женитьба, подталкивает нас к получению новых навыков и знаний, поиску новых смыслов. А позже эти же самые навыки и знания помогают нам справляться с новыми челленджами и сложностями, только уже с меньшими усилиями и жертвами.

Кстати, период адаптации к новым условиям еще и отлично развивает нейронные связи в мозге, что положительно влияет на его работу. Получается, что кризисы — это даже больше про возможности, нежели опасности. И это очень важно понимать и принимать, чтобы успешно их проходить.

Что делать, если кризис все-таки наступил

Личностный кризис — это про непонимание того, что делать дальше и как прийти к тому, чего на самом деле хочется. Чтобы помочь себе справиться с ощущением, что контроль над ситуацией потерян, нужно сделать следующее:

Принять, что в сложный период невозможно оставаться в привычном состоянии и с привычным уровнем энергии.

Поддерживать физическое здоровье. Спорт и телесные практики вроде йоги и медитаций помогают сместить фокус с внутренней тревоги на тело.

Выражать свои чувства. Можно расстраиваться, плакать, бить подушку или вымещать негативную энергию в спортзале. Но главное — делать это экологично и без вреда для окружающих.

Просить поддержки. Вы сможете не только поделиться своими чувствами и избавиться от ощущения того, что вы остались наедине с проблемой, но и снять стресс.

Планировать. Структура и каркас очень важны в работе на результат. Если вы знаете, какой цели хотите добиться, но пока не понимаете как, постарайтесь подробно расписать каждый возможный шаг на пути к ней. Составьте себе планы на неделю и отслеживайте их выполнение. Работа над планированием дает нам чувство контроля над ситуацией, и это здорово помогает в состоянии кризиса.

Рефлексировать. Размышляйте, анализируйте и обдумывайте ваш опыт. Какие эмоции вызывает у вас то или иное событие и почему, к чему бы вы хотели прийти и что у вас для этого уже есть. Взгляд вглубь себя может стать отличной почвой для того, чтобы сделать из кризиса почву для личностного роста.

Понять, на какие ценности вы все-таки ориентируетесь. Иногда мы путаем свои ценности с чужими, и отделить их бывает непросто. Постарайтесь понять, чего хотите именно вы, и уже на основе этого выстраивайте желаемые и достижимые цели.

Бояться кризиса не нужно, но следует учиться искать выходы из разных ситуаций. Периодически задавайтесь вопросами о том, нравится ли вам в текущем состоянии, что бы вы хотели изменить и чего вам для этого не хватает.