Что такое ресентимент и как он портит жизнь человеку

Ресентимент — сложное ощущение, которое близко к зависти, негодованию, ненависти и неприязни, но «чувствуется» несколько иначе. В нём есть мотив тягостного осознания бесперспективности попыток повысить свой статус в обществе.

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Вместе с психологами Еленой Митрохиной и Надеждой Королёвой разбираемся, как проявляется ресентимент и можно ли с ним побороться.

Проще говоря, ресентимент — это сразу несколько негативных чувств. В нём есть и озлобленность, и негодование, и тяжесть принятия, осознания. Человек ощущает себя неполноценным, но по некоторым причинам не может это изменить.

Ресентимент проявляется во враждебности к тем, кто кажется человеку причиной его неудач. Например, школьника могут травить одноклассники из зависти к каким-либо его выдающимся умениям или качествам. Также ресентиментом можно назвать придирки коллег к сотруднику, которого начальство ставит им в пример.

Философия, социология и психология понимают ресентимент чуть по-разному, обращая внимание на разные грани этого явления. Однако во всех проявлениях ресентимента видна черта, описанная философом Ницше в XIX веке: и недружелюбные коллеги, и задиры-одноклассники подчас не имеют чего-то, что есть у того, против кого они настроены.

И они понимают это. Более того, они конструируют систему ценностей, которая строится на отрицании ценностей того, кто стал их жертвой. Например, школьники убеждают себя, что «быть ботаником не круто», а коллеги в курилке обсуждают, что «нельзя быть таким выскочкой».

Как ресентимент понимал Ницше

Слово ressentiment («ресентимент») есть во французском языке — оно означает озлобленность и враждебность. Более сложное понимание термина предложил немецкий философ Фридрих Ницше в работе 1887 года «К генеалогии морали», где автор критиковал общество современников. Ницше рассматривал ресентимент как характеристику морали рабов, которая противостоит морали господ.

Человек с ressentiment, указывает Ницше, копит обиды и отравляется ими сам, он лишён по отношению к себе откровенности, наивности, честности и прямоты — но знает толк в злопамятности, молчании и ожидании.

Русский философ Николай Бердяев обратился к теме ресентимента перед началом революционных событий — Бердяев не смог подобрать другого понятия для характеристики духовного состояния общества в стране на тот момент.

Помимо Ницше, к теме ресентимента обращались и другие философы, однако понятие оказалось интересным не только для них, но и для журналистов, социологов и особенно психологов.

Как психология смотрит на ресентимент

Проблема неравенства со времён Ницше стала менее острой, но никуда не исчезла. Поэтому ресентимент остаётся жизнеспособным понятием, ведь между людьми всегда есть различия в уровне достатка и качестве жизни.

Психология рассматривает ресентимент как комплексное эмоциональное состояние, связанное с продолжительным негативным отношением к себе, людям и к жизни. Озлобенность и чувство враждебности в таком комплексе чувств превалируют, — Елена Митрохина, психолог-консультант.

Клинический психолог Надежда Королёва подчёркивает: ресентимент обычно связан с переживанием обиды, неприязни или несправедливости. Это чувство может возникнуть из неразрешённых конфликтов или неудовлетворённых ожиданий.

По словам психологов, в отличие от недовольства, обиды и злости, ресентимент имеет свои особенности.

Его сопровождает чувство несправедливости. Человек в таком состоянии ощущает себя жертвой и считает, что его несправедливо ущемили.

Ресентимент длится долго и часто накапливается.

Он зарождается в связке с переживанием незаконченных конфликтов, которые не были разрешены адекватно.

Митрохина отмечает, что в ресентименте сложно найти положительные стороны — это состояние обычно сопровождается негативными эффектами и неприятными последствиями.

При этом как психологический механизм ресентимент может принести и пользу. Это:

Защита от повторной обиды. Недовольство или обида человека могут стать защитой, которая предотвратит повторение ситуации в будущем. Побуждение к изменениям. Ресентимент может стать тем катализатором, который поведёт человека искать в своей жизни изменения, устанавливать новые цели и стремиться к развитию, стимулировать мотивацию для достижения личного роста и позитивных перемен.

В некоторых случаях ресентимент может служить мотивацией для изменений и саморазвития. Однако в целом психология склонна считать, что долгосрочное поддержание ресентимента может быть вредным для психического здоровья, — Надежда Королёва, клинический психолог.

Как избавиться от ресентимента

Надежда Королёва отмечает, что для преодоления ресентимента требуется осознание своих чувств, умение их выражать и управлять ими. Чтобы помочь пациентам, по её словам, психотерапевты часто используют различные методики, включая когнитивно-поведенческие техники и терапию.

Избавиться от ресентимента можно и самостоятельно, говорит Елена. Для этого нужно:

Осознать и признать свои эмоции.

Простить и принять реальность.

Работать над своими мыслями и убеждениями.

«Учитесь искать хорошее во всём, что делаете, даже если ситуация к этому не располагает. Не отказывайтесь от проживания негатива, который в жизни может просто случаться. Негатив нужно уметь принимать как часть жизненного пути», — говорит Митрохина.

Чек-лист. Вопросы, которые можно задать себе для саморефлексии

Что я считаю несправедливым или обидным в данной ситуации? Какие события или действия привели к возникновению этих негативных чувств/установок? Какие убеждения я имею о других людях или о себе в контексте данной ситуации? Насколько эти убеждения являются реалистичными и обоснованными? Какие мысли и предположения я делаю о других людях на основе своего ресентимента? Как это влияет на мои эмоции и поведение? Какие альтернативные объяснения или интерпретации событий могут существовать? Какую информацию я могу упускать из виду из-за эмоций? Какие эмоции и потребности лежат в основе моего ресентимента? Что мне на самом деле нужно в этой ситуации?

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