Ученые выяснили, каких мужчин женщины чаще выбирают для брака

Профессор университета Арканзаса Митч Браун опросил 384 женщины насчет их отношения к мускулистым (и не очень) парням. Результаты опубликованы в научном журнале Personality and Individual Differences.

© Super.ru

Участницам была представлена фотография качка, а затем снимок худощавого парня. Большинство девушек признались, что мускулистый мужчина был для них более привлекательным в роли партнера для романтического свидания.

Однако все не так однозначно. Пускай в интрижках спортивным красавчикам нет равных, как только речь зашла о женитьбе, девушки уже не спешили с выбором.

Опрос показал, что в контексте долгосрочных отношений женщинам было важно найти «доброго человека, который будет поддерживать свою семью». Внешние данные при этом были не в приоритете.

«Славные парни, которые по-дружески шутят, на самом деле могут обойти атлетичных соперников, когда дело доходит до привлечения женщины, которая ищет серьезных отношений», — объяснил эксперт.