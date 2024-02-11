«Никогда не сдавайтесь»: Птаха дал совет наркозависимым

«Никогда не сдавайтесь. Кроме тебя и самого бога, никто тебе не сможет помочь, если ты сам не хочешь себя спасти. Ты должен понять, что твоя жизнь важна! Твои чувства, мысли, мечты должны быть направлены только вверх, к свету», - уточнил Птаха.

При этом более сильных и смелых людей, по словам Птахи, наркотики "съедают" за чуть большее времени. По словам музыканта, он до сих пор помнит многих знакомых, которых ему больше не суждено увидеть.

Накануне Птаха вспомнил, как обманом увез Гуфа в реабилитационную клинику. Он отметил, что в тот период рэпер вел себя неадекватно и часто "бросался" на людей. Птаха считает, что Гуфу могли бы проломить голову за такие выходки. По мнению Птахи, вторая личность иногда помогает Гуфу справиться с комплексами и сделать то, на что у рэпера не хватило бы смелости.