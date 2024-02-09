Психолог рассказала о частых головных болях у женщин в токсичном рабочем коллективе
У сотрудниц также нарушается сон и пропадает мотивация. Мужчины менее восприимчивы к недоброжелательной атмосфере, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» психолог-коуч, консультант по корпоративному управлению Яна Лейкина.
Потребность к гармонии и безопасности заложена в женщинах «генетически», добавила специалист.
«Женщины чувствительны, они лучше считывают благополучие окружающей среды по таким тонким, слабым сигналам. Мужчина, если он очень увлечён работой, может не замечать даже, какая вокруг атмосфера. Он погружается в свои расчёты, проекты, и что там вокруг говорят, для него не так важно. Для женщины это более важно. Во-первых, генетически женщины склонны к созданию такого сообщества. Женщина больше нуждается в доброжелательной среде, потому что без окситоцина, который вырабатывается, когда рядом свои доброжелательно относятся, женщине трудно работать. У неё падает концентрация внимания, падает дофамин, нет мотивации к работе.Женщина начинает чувствовать опасность, когда она оказывается в недоброжелательной среде. Быстрее у женщин начинают разыгрываться психосоматические проявления: нарушение сна, головные боли, нарушение менструального цикла и так далее. Женщины чувствуют опасность для здоровья».
Ранее две трети россиян заявили о готовности уволиться из-за токсичности. С проявлением нездоровой атмосферы в коллективе с разной периодичностью сталкиваются 75% граждан. Более половины из них отметили, что это негативно сказывается на их продуктивности, вплоть до сведения к нулю. Опрос проводился проведённого консалтинговой компанией «Культура Инноваций» и Online Market Intelligence.
Уйти с работы из-за токсичности чаще всего готовы женщины в возрасте 25–34 лет. К наиболее частым проявлениям «ядовитости» относят несоблюдение правил и договорённостей, неспособность к конструктивному диалогу и агрессию.