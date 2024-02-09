Психолог рассказала о частых головных болях у женщин в токсичном рабочем коллективе

«Женщины чувствительны, они лучше считывают благополучие окружающей среды по таким тонким, слабым сигналам. Мужчина, если он очень увлечён работой, может не замечать даже, какая вокруг атмосфера. Он погружается в свои расчёты, проекты, и что там вокруг говорят, для него не так важно. Для женщины это более важно. Во-первых, генетически женщины склонны к созданию такого сообщества. Женщина больше нуждается в доброжелательной среде, потому что без окситоцина, который вырабатывается, когда рядом свои доброжелательно относятся, женщине трудно работать. У неё падает концентрация внимания, падает дофамин, нет мотивации к работе.Женщина начинает чувствовать опасность, когда она оказывается в недоброжелательной среде. Быстрее у женщин начинают разыгрываться психосоматические проявления: нарушение сна, головные боли, нарушение менструального цикла и так далее. Женщины чувствуют опасность для здоровья».