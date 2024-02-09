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Психолог рассказала о частых головных болях у женщин в токсичном рабочем коллективе

У сотрудниц также нарушается сон и пропадает мотивация. Мужчины менее восприимчивы к недоброжелательной атмосфере, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» психолог-коуч, консультант по корпоративному управлению Яна Лейкина.

Психолог рассказала о частых головных болях у женщин в токсичном рабочем коллективе
© Govoritmoskva.ru

Потребность к гармонии и безопасности заложена в женщинах «генетически», добавила специалист.

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«Женщины чувствительны, они лучше считывают благополучие окружающей среды по таким тонким, слабым сигналам. Мужчина, если он очень увлечён работой, может не замечать даже, какая вокруг атмосфера. Он погружается в свои расчёты, проекты, и что там вокруг говорят, для него не так важно. Для женщины это более важно. Во-первых, генетически женщины склонны к созданию такого сообщества. Женщина больше нуждается в доброжелательной среде, потому что без окситоцина, который вырабатывается, когда рядом свои доброжелательно относятся, женщине трудно работать. У неё падает концентрация внимания, падает дофамин, нет мотивации к работе.Женщина начинает чувствовать опасность, когда она оказывается в недоброжелательной среде. Быстрее у женщин начинают разыгрываться психосоматические проявления: нарушение сна, головные боли, нарушение менструального цикла и так далее. Женщины чувствуют опасность для здоровья».

Ранее две трети россиян заявили о готовности уволиться из-за токсичности. С проявлением нездоровой атмосферы в коллективе с разной периодичностью сталкиваются 75% граждан. Более половины из них отметили, что это негативно сказывается на их продуктивности, вплоть до сведения к нулю. Опрос проводился проведённого консалтинговой компанией «Культура Инноваций» и Online Market Intelligence.

Уйти с работы из-за токсичности чаще всего готовы женщины в возрасте 25–34 лет. К наиболее частым проявлениям «ядовитости» относят несоблюдение правил и договорённостей, неспособность к конструктивному диалогу и агрессию.

Психология