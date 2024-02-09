Сексолог подсказала необычный способ решить семейные разногласия

Чтобы решить любые разногласия в паре, необходимо представить ситуацию со стороны, а потом описать ее на бумаге, считает сексолог Трейси Кокс. Необычный способ остановить семейный конфликт она подсказала в своей авторской колонке для издания Daily Mail.

© Lenta.ru

Кокс уточнила: важно не просто записывать конфликтную ситуацию, надо представить ее с точки зрения постороннего человека, который желает счастья всем вовлеченным в ссору лицам. По словам сексолога, этот способ ученые Стэнфордского университета опробовали на 120 семейных парах, в отношениях которых имелось длительное и серьезное разногласие.

Большинство участников тратили всего семь минут на выполнение подобной практики, и результаты оказались впечатляющими, утверждает эксперт.

«Количество споров осталось прежним, но ссоры со временем стали значительно менее мучительными», — отметила она.