Три составляющих любви назвали ученые

Новое исследование помогло ученым выявить, из каких элементов состоит романтическая любовь. После опроса людей разного возраста, они пришли к выводу, что это чувство представляет собой коллаборацию отзывчивости, близости и чувства стабильности.

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Есть немало теорий о том, что такое любовь. Разные специалисты отмечают в ней аспекты дружбы и сексуального влечения, близости и привязанности, страсти, обязательств. Психологи пригласили для участия в опросе студентов из университета и группу взрослых людей – они рассказывали, из каких чувств состоит любовь. В исследовании приняли участие более 500 человек.

Анализируя их ответы, ученые сформировали из них три основные категории – отзывчивость, истинная близость и чувство стабильности. О первом аспекте сказали 96,8% участников, которые упоминали о заботе со стороны партнера, внезапных добрых поступках, объятиях и ласке, поддержке, комплиментах, подарках, угощениях.

На втором месте оказалась близость, которая актуальна для 71,5% респондентов – в нее вкладывается как физическая, так и моральная близость: желание быть вместе, совместные дела, разговоры, вовлеченность.

Ощущение стабильности назвали 35,5% участников, которые посчитали ключевым устойчивость любовных отношений на протяжении длительного периода времени, преодоление жизненных взлетов и падений. Такие люди ценят в партнерах надежность, умение слушать и принятие, говорится на портале Psychology Today.