Психиатр рассказала, почему люди заедают стресс

В некоторых ситуациях причиной набора веса становится детская психотравма, с которой даже взрослый человек не может справиться самостоятельно. Нарушения пищевого поведения, в том числе на фоне стресса, не всегда происходят осознанно, рассказала психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Зеленкова-Захарчук.

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— Под влиянием переживаний и стресса формируется непреодолимое желание съедать больший объем пищи, чем требуется. При этом человек не чувствует насыщения, а вскоре после того, как поел, испытывает ложный голод — острый и непреодолимый, — уточнила врач.

Она отметила, что люди начинают «заедать» трудности, так они пытаются погасить невыносимые, как им ощущается, страдания. Такой вид ожирения называют психогенным, и его относят к области невротического поведения.