Психиатр рассказала, почему люди заедают стресс

Психиатр Зеленкова-Захарчук рассказала, почему люди заедают стресс
В некоторых ситуациях причиной набора веса становится детская психотравма, с которой даже взрослый человек не может справиться самостоятельно. Нарушения пищевого поведения, в том числе на фоне стресса, не всегда происходят осознанно, рассказала психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Зеленкова-Захарчук.
— Под влиянием переживаний и стресса формируется непреодолимое желание съедать больший объем пищи, чем требуется. При этом человек не чувствует насыщения, а вскоре после того, как поел, испытывает ложный голод — острый и непреодолимый, — уточнила врач.
Она отметила, что люди начинают «заедать» трудности, так они пытаются погасить невыносимые, как им ощущается, страдания. Такой вид ожирения называют психогенным, и его относят к области невротического поведения.
Психиатр подчеркнула, что вернуть стрессоустойчивость могут только квалифицированные специалисты. При стрессе на нервную систему влияют гормоны-нейростероиды, которые имеют ключевое значение при развитии психосоматических и психических расстройств. По словам медика, если их функция «ломается», то в мозге активируются патологические процессы, которые ведут к зависимости в пищевом поведении. И тогда, подчеркнула врач, чрезмерное потребление пищи заменяет человеку потребность в отдыхе и успокоении, передает газета «Известия».