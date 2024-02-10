Ты далеко: как выстроить крепкие отношения на расстоянии

"Счастье – это когда у тебя все дома", – говорила ворона из мультфильма "Приключения домовенка Кузи". Но увы, некоторые пары живут на два города, кто-то работает вахтовым методом или оставляет семью на время командировок. Люди страдают в долгой разлуке и пытаются понять, как сохранить теплые отношения в такой ситуации. На этот вопрос ответит психолог, ведущая терапевтических групп МГИ Анна Девятка.

Три периода

Как пара оказалась разделена географически? Кто-то познакомился в отпуске и хочет дать шанс отношениям на расстоянии – жалко расставаться в разгар взаимного влечения. Кто-то едет на заработки в другой город в надежде обеспечить лучшую жизнь своей семье. А у некоторых длительное отсутствие дома предполагает профессия.

Путь к жизни на расстоянии может быть разным, но вот три переходных этапа в таких отношениях одинаковы для всех.

Ожидание разлуки – фон, на котором развиваются отношения.

Жизнь и выстраивание общения на расстоянии.

Встреча и адаптация друг к другу на общей территории.

На каждом этапе важны чувства мужчины и женщины друг к другу. Если есть любовь, чтобы ее сохранить, нужно воспользоваться способами укрепления отношений на расстоянии (о них чуть позже). А когда ее нет, партнеры просто будут выполнять обязательства друг перед другом. Например, мужчина присылает деньги, а женщина воспитывает общих детей. В остальном их общение сводится к минимуму, и, по сути, ни одному из них нет дела до другого.

Так произошло в паре Елены и Олега. Им по 40, мужа пригласили на работу в Нижний Новгород, жена осталась в Казани. Казалось бы, расстояние между городами небольшое – около шести часов на машине. В таких условиях видеться часто не так уж и сложно. Но супруги не стремятся быть вместе.

"Мне даже стало легче, когда муж уехал. Каждые выходные он занимал гостиную и смотрел телевизор, говорил, что отдыхает: меня это раздражает. Лучше бы делом занялся, в магазин сходил, с детьми погулял", – говорила Елена.

Теперь, когда она планирует выходные как считает нужным, ее злость поутихла. Даже стала относиться к Олегу терпимее: иногда пишет ему, что гордится его достижениями. Но совместные встречи они планируют только ради детей. Большего им и не надо – жизнь каждого развивается по отдельности.

Предразлука

В отношениях Максима и Кристины совсем другая ситуация. Девушка исполнила свою мечту – прошла конкурс в престижный столичный вуз на бюджетное отделение. Парень, который старше нее на пять лет, уже работает на курорте "Красная Поляна" в Сочи. Он только встает на ноги как профессионал в гостиничном бизнесе и не может поехать за своей девушкой в другой город. Поговорив и взвесив перспективы, молодые люди поняли, что заканчивать отношения не готовы и хотят рано или поздно создать семью.

Это и есть этап предразлуки. На этом отрезке жизни важны:

понимание причин, зачем жить далеко друг от друга. Почему один из партнеров не может переехать вслед за другим? Почему другой не может остаться? Если все проговорить, это поможет почувствовать определенность и прозрачность мотивов;

выражение чувств и желания дождаться, обещания вернуться и скучать в разлуке. Оба признают ценность отношений и желание их сохранить;

честность по отношению к себе и партнеру. Бывает так, что вслух обещают ждать, но мысленно уже прощаются – это всегда чувствуется. Лучше корректно завершить отношения, чем водить партнера за нос;

предварительные договоренности, как мужчина и женщина будут общаться на расстоянии. В какое время удобно созваниваться? Как часто встречаться? Ездить в гости друг к другу или назначать свидания где-то посередине между двумя городами? Все это добавит определенности и уверенности;

приблизительные сроки, через которые влюбленные планируют определиться с совместным местом жительства.

Без выполнения всех этих пунктов невозможно заложить фундамент крепких отношений на расстоянии.

Жизнь в разлуке

"Когда его нет рядом, я сначала тоскую, а потом злюсь и думаю, что лучше бы вообще отношений не было", – пожаловалась Жанна. Она чувствует себя привязанной обещанием ждать, но ей не хватает внимания и элементарной возможности обнять своего мужчину. Она устраивает истерики по телефону и не может остановиться. Хотя и замечает – мужчина все реже отвечает на звонки.

В данной ситуации необходимо еще раз проговорить, добровольно ли партнеры сохраняют отношения. Иначе слезами и обвинениями легко спровоцировать молодого человека на расставание. Смягчить эмоциональные страдания помогут следующие рекомендации:

создавайте ощущение присутствия. Беседы онлайн должны стать обычным делом. Старайтесь разговаривать обо всем на свете, как в начале отношений: это укрепит связь между влюбленными;

обменивайтесь позитивом. Сложно общаться, когда на тебя постоянно обрушивают тонну негатива. А вот если после диалога радостно и появляется чувство "меня понимают и принимают", хочется болтать еще и еще;

открыто обсуждайте чувства и сомнения, говорите о своей любви и верности. О том, что ждете встречи, скучаете, переживаете тревогу, так как нельзя увидеться в любой момент;

придумайте что-то совместное. Возможно, хобби, обучение чему-то. Главное, чтобы это стало дополнительным поводом для общения;

помогайте друг другу преодолевать конфликты с другими людьми. Оставайтесь на стороне партнера, дайте ему ощущение опоры;

не требуйте нереалистичного. После тяжелой недели трудно проехать 300 километров для встречи. Можно сделать это один раз, взяв у организма сил взаймы, но регулярно это вряд ли реально. Поэтому нужно искать другой вариант – скажем, чередовать, кто к кому приезжает.

"Мне нужна поддержка. Я хочу знать, что важна человеку, он думает обо мне, хочет заботиться", – продолжала говорить Жанна.

Действительно, поддержка – фундаментальный фактор отношений на расстоянии. Дать ее можно через ежедневное общение. Поддержка может быть финансовой, жилищной, практической, личной. Например, присылать подарки, письма или фотографии, проявляя тем самым симпатию и заботу.

Встреча после разлуки

Этот период также является переходным для пары. Здесь потребуется время, чтобы влюбленные снова привыкли к близости. Да, казалось бы, их встреча – это то, о чем они так долго мечтали. Но на самом деле не все так просто.

Отношения на расстоянии помогают быть терпимее к привычкам друг друга: что-то не замечать, где-то идеализировать партнера. Вблизи же некоторые вещи проигнорировать не получится. Пример – история наших первых героев Елены и Олега, где мужчина все выходные проводил перед телевизором, а женщину это раздражало. Она перестала тревожиться только тогда, когда он уехал работать в другой город.