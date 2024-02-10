Когнитивный диссонанс: как бороться и не грузиться

Когнитивный диссонанс — это явление, которое может возникнуть, когда у человека в голове появляются две противоречащие друг другу мысли, вызывая внутреннее противоречие и сбивая с толку. Это означает, что мы действуем вопреки своим собственным убеждениям или целям. В беседе с "Рамблером" клинический психолог, коуч ICF, LPt специалист Сибитев Константин рассказал, как с этим бороться.

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"Давайте рассмотрим пример. Представьте, что у вас есть цель похудеть, но вы также обожаете сладкое. Вы твердо решили не есть пирожные, чтобы достичь своей цели, но каждый раз, когда вы проходите мимо кондитерской, покупаете шоколадку или тортик. Это подобно ситуации, когда вы пытаетесь плавать в бассейне, держась за плавки, но одновременно хватаетесь за кусочек пирога, который плывет мимо вас", — объяснил простыми словами эксперт.

Как справиться с когнитивным диссонансом: советы психолога

Принятие и осознание: первый шаг — осознать, что у вас есть противоречие в мыслях или действиях. Не стесняйтесь говорить об этом с собой или другими людьми.

Изменение восприятия: попробуйте посмотреть на ситуацию с другой стороны. Может быть, вы не видите альтернативных точек зрения или преувеличиваете значение одного из аспектов.

Действие: измените свои действия или убеждения так, чтобы они соответствовали друг другу. Например, если вы заботитесь о здоровье, начните постепенно вводить более здоровые продукты в свой рацион.

Юмор или игра: иногда они помогают разрядить напряжение от когнитивного диссонанса. Представьте себе смешную ситуацию, связанную с вашим противоречием, чтобы улучшить настроение и легче воспринимать сложные ситуации.

"В итоге, когнитивный диссонанс — это нормальное явление, которое может возникать у каждого из нас. Важно не впадать в ступор, выявлять его и работать с ним. Следуйте моим советам, и вы сможете чувствовать себя более уверенно и комфортно", — призвал специалист.