Верховный суд разрешил не возвращать подарки от бывших возлюбленных
Инстанция разъяснила, что преподнесённые во время ухаживания презенты — часть личных отношений и они «заведомо не означают наличия гражданско-правовых обязательств».
Выдержки из документа приводит агентство РАПСИ.
С иском в Верховный суд обратился Алексей Мангушев. Он посчитал, что после расставания подарки подлежат возврату, поскольку это — неосновательное обогащение. У своей бывшей девушки он пытался отсудить iPhone 12 Pro Max, а также деньги, потраченные на ремонт её квартиры и покупку бытовой техники. К иску присоединилась мать мужчины, утверждавшая, что подаренный телефон принадлежал ей. Женщина просила взыскать с бывшей возлюбленной сына больше 450 тысяч рублей.
За время судебного разбирательства Мангушева поддержала апелляционная инстанция и взыскала в его пользу 96 тысяч рублей. Кассация данное решение отменила, полностью отказав в иске. Верховный суд также в доводы истцов не поверил.