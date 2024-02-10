Верховный суд разрешил не возвращать подарки от бывших возлюбленных

С иском в Верховный суд обратился Алексей Мангушев. Он посчитал, что после расставания подарки подлежат возврату, поскольку это — неосновательное обогащение. У своей бывшей девушки он пытался отсудить iPhone 12 Pro Max, а также деньги, потраченные на ремонт её квартиры и покупку бытовой техники. К иску присоединилась мать мужчины, утверждавшая, что подаренный телефон принадлежал ей. Женщина просила взыскать с бывшей возлюбленной сына больше 450 тысяч рублей.