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Верховный суд разрешил не возвращать подарки от бывших возлюбленных

Инстанция разъяснила, что преподнесённые во время ухаживания презенты — часть личных отношений и они «заведомо не означают наличия гражданско-правовых обязательств».

Верховный суд разрешил не возвращать подарки от бывших возлюбленных
© runews24.ru

Выдержки из документа приводит агентство РАПСИ.

С иском в Верховный суд обратился Алексей Мангушев. Он посчитал, что после расставания подарки подлежат возврату, поскольку это — неосновательное обогащение. У своей бывшей девушки он пытался отсудить iPhone 12 Pro Max, а также деньги, потраченные на ремонт её квартиры и покупку бытовой техники. К иску присоединилась мать мужчины, утверждавшая, что подаренный телефон принадлежал ей. Женщина просила взыскать с бывшей возлюбленной сына больше 450 тысяч рублей.

За время судебного разбирательства Мангушева поддержала апелляционная инстанция и взыскала в его пользу 96 тысяч рублей. Кассация данное решение отменила, полностью отказав в иске. Верховный суд также в доводы истцов не поверил.

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