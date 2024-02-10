Психолог дал совет, как отвечать на агрессию в общественном транспорте
Необходимо сдерживать эмоции, сохранять «чёткие границы» и спокойный голос. В противном случае конфликт может перейти в драку.
Такие рекомендации в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» дал доктор психологических наук Евгений Моргунов.
«Надо эмоции держать, не выходить за пределы, не повышать градус эмоциональный, корректно отвечать. Стоять на своём, но при этом быть корректным. А такие ссоры часто развиваются по сценарию восхождения вверх эмоционального накала: одна сторона поднимает голос, а вторая пытается переубедить. На этой почве иногда доходит до рукоприкладства. Есть такая теория различения агрессивного, уверенного и неуверенного поведения. Уверенное характеризуется сдерживанием эмоций, чёткими границами, спокойным голосом, чёткими аргументами. Агрессивное — повышение голоса, оскорбления, переход на личности. Неуверенное — человек, поникнув, сливается из ситуации. Считается, что уверенное поведение и есть самое правильное.
Не стоит успокаивать — может быть серьёзный инцидент. У нас уже довольно много лет стрессогенных событий, начиная с пандемии. Очень многие люди с 2020 года находятся на взводе. Поэтому многие менее спокойны, чем, например, в 2019 году, это надо учитывать».
Ранее в ВОЗ посоветовали при стрессах меньше смотреть телевизор и новости. Наблюдение за катастрофами может негативно влиять на психику человека. Как рассказала ТАСС спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, предупреждать стресс можно, поддерживая хорошие отношения между людьми и хорошую атмосферу в семье.
«Нужно стараться любить своих близких», — отметила специалист. Вуйнович также рассказала, что при перепадах погоды рекомендуется есть фрукты и снижать потребление сахара.