Психолог дал совет, как отвечать на агрессию в общественном транспорте

«Надо эмоции держать, не выходить за пределы, не повышать градус эмоциональный, корректно отвечать. Стоять на своём, но при этом быть корректным. А такие ссоры часто развиваются по сценарию восхождения вверх эмоционального накала: одна сторона поднимает голос, а вторая пытается переубедить. На этой почве иногда доходит до рукоприкладства. Есть такая теория различения агрессивного, уверенного и неуверенного поведения. Уверенное характеризуется сдерживанием эмоций, чёткими границами, спокойным голосом, чёткими аргументами. Агрессивное — повышение голоса, оскорбления, переход на личности. Неуверенное — человек, поникнув, сливается из ситуации. Считается, что уверенное поведение и есть самое правильное.