Книги о психосоматике — 6 полезных книг с действенными советами психологов

Для тех, кто хочет понимать сигналы своего организма.

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Наше тело часто подаёт нам сигналы SOS. Однако мы привычно игнорируем их, чтобы после лечить бессонницу, расстройство пищеварения, учащённое сердцебиение, подъём давления и головные боли с помощью врачей и лекарств. Но как перестать глушить сигналы организма и научиться их расшифровывать?

Помогут книги от известных психотерапевтов-специалистов по психосоматическим расстройствам с бережной поддержкой, полезными упражнениями и результатами последних исследований из области доказательной медицины. Рассказываем о некоторых из них.

Добраться до корня проблемы

Врач и практикующий психосоматолог Екатерина Тур уверена, что реакции человека на негативный опыт закладываются в раннем детстве. В книге «Психосоматика: тело говорит. Как научиться слушать своё тело и подобрать ключ к его исцелению» она рассказывает, как переживания провоцируют простуду, головокружения, сколиоз, бронхиальную астму и другие болезни во взрослой жизни. А также представляет задания и упражнения, которые помогут лучше понять тело и общаться с ним на равных.

«Человек проживает сотни разных эмоций, говорит тысячи слов, думает миллионы мыслей, но непозволительно редко обращается к собственному телу, чтобы спросить его: «А что я сейчас ощущаю телесно?». Если мы начнём задавать себе этот вопрос, то увидим: тело сразу говорит, что оно устало, заболело, переело или не хочет делать то, что человек заставляет себя делать».

Слушать тело

Часто бывает так, что человек мучится от бессонницы, болей в сердце, давления, но врачи разводят руками и не могут найти причины. На помощь приходит книга врача-психотерапевта Александра Кугельштадта «Это всё психосоматика! Как симптомы попадают из головы в тело и что делать, чтобы вылечиться». Автор объясняет, как работает человеческая психика и как симптомы кочуют из головы в тело. А после — учит самоуспокоению с помощью 36 простых упражнений, которые вернут спокойствие без лекарств и дорогостоящего лечения.

«Если составлять карту своего жизненного пути, выясняя, какие внутренние образы и впечатления могли наложить отпечаток на ваше сегодняшнее восприятие мира, то можно найти путь к выздоровлению, изменяя образ мыслей или иной способ строить отношения с людьми в решающие для вас моменты».

Разобраться с травмами

Классика литературы о травмах — книга доктора медицинских наук и ведущего специалиста по проблемам психотравмы Бессела ван дер Колка «Тело помнит всё: какую роль психологическая травма играет в жизни человека и какие техники помогают её преодолеть». Это фундаментальный труд, который раз и навсегда разложит по полочкам все вопросы, связанные с психотравмами. Автор доказывает, что любой человек, страдающий от психологической травмы, может справиться с ней, при этом не прибегая к самоизоляции и отрицанию проблемы.

«Известно, что травма нарушает работу области мозга, которая отвечает за передачу физических ощущений, внутреннего понимания того, что ты жив. Эти изменения объясняют, почему пережившие травму люди становятся сверхбдительными по отношению к потенциальным угрозам и более замкнутыми и сдержанными в своей повседневной жизни. Они также помогают нам понять, почему эти люди зачастую раз за разом повторяют одни и те же ошибки, оказываясь не в состоянии извлечь из них урок».

Изменить взгляд на болезни

Провокативный психолог Ирина Семизорова в книге «Как Саша стал здоровым. Практикум по психосоматике» рассказывает, как наш разум защищается от негатива с помощью телесных реакций. Она учит проживать тяжёлые моменты, не ломаясь изнутри, и справляться со стрессом от пандемий и глобальных катастроф с помощью особого взгляда на здоровье как на состояние силы и контакта с жизнью, к которому может прийти каждый.

«Здоровье — не отсутствие болезни или страдания. Это энергия, витальность и сила».

Помочь детям

Дети часто болеют, а родители в ответ ходят по поликлиникам и кормят их лекарствами. Но можно ли разрешить проблемы со здоровьем — аллергии, бессонницу, тревогу, ограниченную диету — без дорогостоящего лечения? Клинический психолог, эксперт по психосоматике и мама двоих детей Катя Тохтарова убеждена, что можно. В своей книге «Детская психосоматика. Как помочь детям расти здоровыми» она рассказывает, как связаны детские болезни и родительский стресс, и объясняет, как с помощью понятных практик свести количество больничных к минимуму.

«Для того чтобы изменить свою жизнь, требуется не так много — достаточно шагнуть за черту ограничивающих взглядов и установок, чего бы они ни касались».

Прислушиваться к своим желаниям и потребностям

Психотерапевт Хиллари МакБрайд в подростковом возрасте страдала от расстройства пищевого поведения. Поэтому в её книге «Мудрость тела. Как обрести уверенность в себе, улучшить самочувствие и наконец-то получать удовольствие от жизни» много принятия и понимания. На основе собственного опыта, результатов исследований и клинической практики она рассказывает, как подружиться с телом, чтобы помочь ему в случае травмы или стресса, сделать его более чувственными и полюбить так, как оно это заслуживает.