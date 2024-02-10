Эксперт по этикету рассказала, уместно ли поздравлять коллег с 14 февраля

«Признания в хороших чувствах, в общем-то, всегда хороши, но, конечно же, лучше этого не делать на работе. Я считаю, что это больше личный и семейный праздник. Если честно сказать, это не праздник в нашей стране. Хотя, в общем-то, лишний раз признаться в любви, в симпатии к кому-то из своих родных и близких не считается, я думаю, зазорным. Но не на работе. Потому что на работе всегда будет какая-то ревность. Кого-то не поздравите — значит, это нелюбимый коллега. Естественно, это может отразиться на очень даже долгом времени ваших отношений. Я не рекомендую этого делать. Начинаются сразу кривотолки: «Кто подарил, кто тебе симпатизирует?». Вообще в офисах не положено группироваться, нельзя делить коллег на любимых и нелюбимых, на приятных и неприятных. Это не принято, но мы почему-то переносим эти симпатии со школьной, со студенческой скамьи и думаем, что на работе это точно так же. В рабочей обстановке мы все в конкурентной борьбе, все в конкуренции. Не нужно об этом забывать. Нужно дружить со всеми, и тогда и руководителю будет проще с нами общаться, да и нам самим».