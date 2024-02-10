Психолог: если пары на 14 февраля нет, то стоит сделать себе подарок

Психолог Самбурский: если пары на 14 февраля нет, то стоит сделать себе подарок
Как рассказал клинический психолог Станислав Самбурский, многие люди, посвящающие всё своё время карьере, на День святого Валентина внезапно осознают, что остались в одиночестве, пока окружающие ходят на свидания и устраивают романтические вечера.
Что нужно делать в такой ситуации?
- Прекратите себя жалеть и сравнивать с другими. У всех своё счастье и свой путь к нему.
- Вспомните о достижениях, если не хватило времени или сил на отношения, значит, их потратили на что-то другое, например, карьеру. Как говорится, «лучше плакать в Porsche, чем смеяться в метро».
- На праздники найдите себе занятие, чтобы отвлечься — позвоните или напишите дальним родственникам, забытым друзьям, бывшим коллегам и другим людям, на которых обычно не находится времени.
- Сделайте себе подарок — купите то, что давно хотели, или просто то, что поднимет настроение.
- Используйте День всех влюблённых как контрольную точку в достижениях — удалось ли достичь баланса в схеме «работа — дом»? Похвалите себя, если стали больше общаться с людьми и находить на них время. Если с этим проблемы — можно повесить список с целями и желаниями на видное место — это поможет настроиться.
Узнать больше про День святого Валентина можно здесь. А ранее эксперт рассказывал, почему этот праздник стал таким популярным в России.
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