Сексолог назвала необычный способ решения семейных проблем

Чтобы конфликтная ситуация в паре разрешилась, обоим партнерам необходимо посмотреть на нее со стороны, а потом описать на бумаге. О том, какого эффекта можно достичь благодаря этому методу, рассказала британский сексолог Трейси Кокс.

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Специалист подчеркнула, что паре необходимо не просто записать спорную ситуацию на бумаге, а представить ее с точки зрения постороннего человека, который желает благополучного разрешения конфликта.

Такой способ учеными Стэнфордского университета был опробован на 120 семейных парах, в которых были длительные и серьезные разногласия, передает слова сексолога lenta.ru. Как утверждает Трейси Кокс, большинство участников данного эксперимента тратили около семи минут для выполнения этой практики, а результат оказался впечатляющим.

«Количество споров осталось прежним, но ссоры со временем стали значительно менее мучительными», – рассказала Кокс в своей авторской колонке для издания Daily Mail.

Эксперт также дала несколько советов относительно решения конфликтных ситуаций в паре. Например, чтобы уменьшить напряжение между партнерами, можно обсуждать спорные вопросы на прогулке. Так, по ее мнению, обстановка открытого пространства поможет обоим не концентрироваться на себе, что позволит разговору протекать легче.

Чтобы поддерживать добрые и теплые отношения, супругам стоит создать общие ритуалы и привычки. Сексолог привела в пример привычку целоваться каждый день, которая снижает частоту и высокую напряженность споров.

В романтических отношениях рано или поздно наступает кризисный этап, с которым многие пары не справляются. Им приходится расставаться. Во время такого периода психотерапевты советуют каждому из партнеров решить, хочет ли он вернуть былую теплоту или разойтись. Чтобы понять свое желание, необходимо подумать, что человека привлекает в партнере и на чем вообще держатся отношения.