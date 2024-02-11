Как правильно заполнить профиль на сайте знакомств, рассказали психологи

Американские психологи из Калифорнийского университета выяснили, какую информацию нужно указывать в анкете на сайте знакомств, чтобы заинтересовать других пользователей.

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По словам доцента Джулианы Шредер, большинство пользователей приложений и сайтов для подбора пары, заполняя анкету, стараются как можно больше рассказать о своих качествах и интересах, которые делают их особенными.

Эксперт считает, что пользователям важно знать, что их возможный партнер хочет и готов ими интересоваться. Чтобы повысить свои шансы на свидание, нужно заявлять о таких намерениях, сообщает Journal of Experimental Social Psychology (JESP).