Эти признаки выдают склонность к мести: мнение эксперта

Кто точно знает о мести все и немного больше, так это судебный психиатр. Доктор Сохом Дас из Лондона регулярно разбирает случаи из практики, на этот раз он рассказал о чертах, свойственных людям, склонным к мести, в личном блоге.

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Итак, на первом месте в списке невротизм и нарциссические черты — они как бы дают основание затаить обиду. Специалист подчеркнул, что мстительные персоны, как ни странно, очень чувствительны, но редко демонстрируют это качество на публике, так что вряд ли покажутся вам совсем уж безобидными.

«Они уверенно держатся в обществе и обладают чувством собственного достоинства, но, как это ни парадоксально, страдают от чувства незащищенности», — объясняет доктор Дас.

Кроме того, страшную месть могут предвещать такие черты, как импульсивность, отсутствие эмпатии, склонность к агрессии. В отдельных случаях причиной мщения становится не реальная обида, а паранойя — когда человек считает, что его ущемляют и отказывают ему в уважении без явных на то причин.

К слову, ученые из университета Кентукки доказали, что возможность поквитаться с обидчиком доставляет людям удовольствие. Большинство склонно не только использовать, но и искать такую возможность, чтобы выплеснуть эмоции и почувствовать себя лучше.