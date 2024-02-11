Как вести себя при некорректном обращении со стороны коллег

Единственное, что можно здесь людям посоветовать, — не позволять другим людям обращаться к ним так, как им не хочется. Так же, как говоришь ребёнку: «Не позволяй с собой так обращаться». Если к тебе обратились «солнышко», [надо сказать — прим. ГМ]: «Позвольте, я не ваше солнышко. Хотите, по имени-отчеству, просто по имени, хотите коротким — как вам удобно». Если вам это не нравится, то не допускайте. Есть другой фактор — фактор страха. Я пришёл, я держусь за эту работу, мне очень важно в ней остаться, и если я буду сейчас себя так вести, то меня могут и попереть, тогда каждый выбирает по себе: либо ты остаёшься на уровне этого салаги зелёного, новичка-первогодки, либо ты отстаиваешь свою позицию, и тебя за неё уважают».