Синдром выученной беспомощности: что заставляет человека проигрывать

Представьте, что человек не предпринимает никаких действий, чтобы выйти из неприятного положения, хотя способен изменить его к лучшему.

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Но он не видит связи между собственными усилиями и позитивным результатом, поэтому заранее опускает руки. И почему же это происходит?

Неверие в себя

Возможно, что многие сталкивались с ситуацией, когда представлялся шанс проявить себя. Но им не воспользовались, со скрытой формулировкой, что у меня все равно ничего не получится, не стоит и пытаться. Я в себя не верю. Подобные измышления психологи называют выученной беспомощностью.

Но почему эта беспомощность выученная? Потому что к подобному состоянию человека приводит жизненный опыт; в прошлом действительно не получилось переломить похожую ситуацию в свою пользу и итог оказался крайне негативным. Подобная реакция на жизненные обстоятельства надолго остается в подсознании и сильно снижает самооценку индивида.

Опыт на собаках

Синдром выученной беспомощности в 1967 году открыл американский психолог, директор Центра позитивной психологии в Университете Пенсильвании Мартин Селигман. Он проводил опыты на собаках, а полученные результаты позже подтвердил в исследованиях с участием людей. Мартин Селигман с коллегами создал 3 группы собак и посадил их в разные клетки. В первом и втором вольерах к полам были подведены электроды и имелась возможность подавать ток. Только педаль, которая выключала удары электричества, находилась внутри первой клетки. Причем к третьей не было подключено ничего, и животные в ней не подвергались страданиям. Собаки из первой клетки довольно быстро сообразили, что способны сами избавить себя от возникающего дискомфорта, если нажать на педаль, и пользовались этим. Но животные из второй клетки были бессильны бороться с болью и просто горько скулили, когда их било током.

А потом всех собак переместили во вторую клетку, но оставили весьма условной перегородку в третий вольер. И когда к полу снова подали ток, собаки из первой группы, сообразив, что педали отключения здесь нет, снесли перегородку и перебрались в третью клетку, где было комфортно. Их сородичи, которые и раньше в ней жили, побежали за ними. А вот животные, которые изначально обитали во второй клетке и долго подвергались ударам тока, несмотря на удачный пример собратьев, остались на месте. Они скулили, но не пытались перейти в другую клетку и избавиться от ударов тока, потому что осознавали невозможность этого.

Опыт на стариках

Похожие ситуации возникают и с людьми, когда они получают негативный жизненный опыт и применяют его в дальнейшем, думая, что бороться бесполезно. Чем это может быть опасно? Специалисты кафедры педагогики и психологии Красноярского государственного медицинского университета им. В. Ф. Войно-Ясенецкого уверены, что люди с выученной беспомощностью не просто упускают свои шансы удачи. Отказываясь от принятия самостоятельных решений, они снижают качество и продолжительность собственной жизни.

Еще в 1980-х годах первая женщина-профессор психологии Гарвардского университета Эллен Лангер и ее коллега, психолог Джудит Родин, провели эксперимент в доме престарелых. Они разбили пациентов на две группы и поселили на разных этажах здания. Те старики, которых они отправили на второй, получили на своих окнах множество комнатных растений, но за ними ухаживал персонал. Еду им тоже приносили в палаты и только ту, которая была положена по меню. А на четвертом этаже психологи предложили престарелым людям самим решать, какие они хотят иметь в своих комнатах цветы, ухаживать за ними и каждый день спускаться на завтраки, обеды и ужины в столовую, чтобы самостоятельно выбирать себе блюда. Результат был ошеломляющим и очевидным. Те старики, которые поливали растения, решали, стоит ли их пересаживать и что они будут сегодня есть, прожили значительно больше других, которые не совершали подобных действий. И когнитивные способности пожилых пациентов с четвертого этажа гораздо дольше оставались на приемлемом уровне, в отличие от стариков на втором.

Шанс надо брать