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Стал известен средний возраст вступления в брак

В Москве с 2019 по 2023 год зарегистрировано свыше 420 тысяч новых семей. Самый популярный возраст вступления в брак - 25 лет, сообщила начальник Управления ЗАГС Москвы.

Стал известен средний возраст вступления в брак
© Unsplash.com

По ее словам, для многих пар выбор месяца для регистрации брака является важным решением, особую роль играет сезон, погода, праздничные и выходные дни. По данным столичного ЗАГСа, молодожены чаще выбирают для создания семьи теплое время года - с июня по сентябрь.

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Наибольшее число браков регистрируется в июле и августе - свыше 11 тысяч в месяц.

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