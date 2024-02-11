Стал известен средний возраст вступления в брак

В Москве с 2019 по 2023 год зарегистрировано свыше 420 тысяч новых семей. Самый популярный возраст вступления в брак - 25 лет, сообщила начальник Управления ЗАГС Москвы.

По ее словам, для многих пар выбор месяца для регистрации брака является важным решением, особую роль играет сезон, погода, праздничные и выходные дни. По данным столичного ЗАГСа, молодожены чаще выбирают для создания семьи теплое время года - с июня по сентябрь.