Психолог посоветовала молодым сотрудникам отстаивать свою позицию на работе
Чтобы получить уважение, необходимо отстаивать свою позицию в коллективе, рассказала кандидат психологических наук Жанна Сугак.
По словам эксперта, молодым специалистам не следует позволять другим людям обращаться к ним так, как им не хочется.
Например, если им не нравятся уменьшительно-ласкательные форм слов, они могут сделать замечание.
«Если к тебе обратились «солнышко», надо сказать: «Позвольте, я не ваше солнышко. Хотите, по имени-отчеству, просто по имени, хотите коротким – как вам удобно», – рассказала психолог в эфире радиостанции «Говорит Москва»..