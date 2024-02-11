Психолог посоветовала молодым сотрудникам отстаивать свою позицию на работе

«Если к тебе обратились «солнышко», надо сказать: «Позвольте, я не ваше солнышко. Хотите, по имени-отчеству, просто по имени, хотите коротким – как вам удобно», – рассказала психолог в эфире радиостанции «Говорит Москва»..