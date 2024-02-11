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Психологи: Разглядывание растений гасит негативные эмоции

Перенос внимания с обыденных предметов на растения и природные пейзажи снижает уровень негативных эмоций у людей, испытавших стресс, выяснили психологи из Великобритании.

Психологи: разглядывание растений гасит негативные эмоции
© Unsplash.com

Ученые провели онлайн-исследование с участием около 400 человек. Сначала испытуемых заставляли понервничать, включив пожарную сирену, а затем предложили совершить виртуальную прогулку по лесу.

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Выяснилось, что уровень положительных эмоций участников опыта снижался после звуков сирены и повышался после просмотра видео из леса.

При этом негативные эмоции ослабевали активнее у тех, кто мог заметить и рассмотреть больше растений, пишет N+1.

Психология