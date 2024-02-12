Психолог поделилась психологической характеристикой абьюзера
Говоря об абьюзерах, эксперт начала с поведения, которое характерно для такого человека, мужчины в частности.
«Первое время, в период ухаживаний, мужчина будет себя вести галантно, делает красивые подарки, удивляет, очаровывает, осыпает комплиментами, проявляет заботу, участие. На людях очень приветлив, мил. Многие потом так и говорят, что никогда не подумали бы, что этот человек способен на такое грубое и жестокое поведение. Вот почему женщине сложно определить абьюзера. Если он проявит агрессию на первом этапе отношений, то женщине будет проще уйти, она ещё не испытывает к нему чувств. Поэтому мужчина вначале «гладко стелет», — пояснила психолог.
Специалист добавила, что мужчина даже может придумать про себя какую-то историю, где женщина могла бы ему посочувствовать, пожалеть его, а спустя какое-то время мужчина начинает считать женщину своей собственностью, а не отдельной личностью. Не принимает во внимание её чувства. Не может ждать и терпеть что-либо.
«Например, если мужчина хочет секса, а женщина отказывает, то он может её принудить или изнасиловать», — приводит пример эксперт.
Следующей особенностью абьюзеров, по словам Лии Аванесовой, является контроль.
«Сначала контроль может преподноситься как забота: «Чтобы дома была во столько-то, я волнуюсь». Позже можно услышать такие фразы: «Я не хочу, чтобы ты общалась с этими подругами, мне не нравится их образ жизни, как они одеваются» и другое. Мужчина убеждает не общаться с родителями, родственниками, начинает обрубать все связи, чтобы потом женщине не к кому было обратиться за помощью. По этой же причине он уговаривает её бросить работу, обосновав это желанием, чтобы она занималась домом и семьёй, а он, в свою очередь, их обеспечит. На самом деле все делается для того, чтобы и финансово она была зависима тоже только от него», — пояснила психолог.
Ещё одна важная черта, свойственная мужчине-объюзеру, это контроль внешнего вида женщины. «Не надевай это платье, оно вульгарное» или, наоборот, «Надень эту короткую юбку». В действиях абьюзера много манипуляций, шантажа, нездоровой ревности», — подчеркнула собеседница редакции.
Психолог объяснила, что в таких отношениях женщина теряет свою ценность и самоценность, начинает винить себя и верить в то, что это она спровоцировала мужчину, старается угодить ему. Она не знает, что ожидать от него, его действия непоследовательные, алогичные, держат в напряжении, сводят с ума. Абьюзер может просить прощения и говорить, что такое больше не повторится. Бывает период затишья и хорошего отношения, но позже всё повторяется снова и даже хуже.
Какое-то время физическая сила мужчиной не применяется, он может себя вести импульсивно, но будет разбивать посуду, раскидываться вещами, ударять кулаком по столу, даже повреждать себя, но женщину не ударит.
«Только позже агрессия смещается уже на женщину. Последняя капля, когда подобные эпизоды совершаются чаще и сильнее, промежутки между нанесением побоев становятся короче, женщина находится в очень опасном положении, даже на грани смерти», — предостерегает Лия Аванесова.
Самый естественный вопрос, который исходит из всего вышесказанного, – как спасти себя от абьюзера?
«Сделать это очень сложно, но как только вы поняли, с кем имеете дело и распознали абьюзивное отношение, то нужно не уходить, а бежать. Если нет возможности получить помощь у близких и родных, обратитесь за помощью к специалисту или в кризисные центры», — рекомендует специалист.
Скорее всего, многие из вас задаются и другим логичным вопросом: «А только ли мужчина может быть абьюзером?»
«Чаще да, но женщина тоже может абьюзером. Проявляется это больше в психологическом насилии, которое можно узнать по следующим признакам:
Гиперконтроль. С кем пошёл, куда пошёл, когда придёшь? Частые звонки.
Обесценивание мужчины. «Ты не можешь даже гвоздь прибить», «Тебя кастрировать надо».
Колкости в адрес мужчины в присутствии других людей. «Мой-то без меня ничего не может».
Шантаж. «Если не купишь мне, то кольцо, то секса можешь не ждать в ближайшее время».
Манипуляция. «Будешь так себя вести, заберу детей и уеду».
Применение физической силы: пощёчины, удары, плевки. Стремление взять власть над мужчиной. «Будешь делать то, что я скажу», — ответила Лия Аванесова.