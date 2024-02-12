Психолог поделилась психологической характеристикой абьюзера

«Сначала контроль может преподноситься как забота: «Чтобы дома была во столько-то, я волнуюсь». Позже можно услышать такие фразы: «Я не хочу, чтобы ты общалась с этими подругами, мне не нравится их образ жизни, как они одеваются» и другое. Мужчина убеждает не общаться с родителями, родственниками, начинает обрубать все связи, чтобы потом женщине не к кому было обратиться за помощью. По этой же причине он уговаривает её бросить работу, обосновав это желанием, чтобы она занималась домом и семьёй, а он, в свою очередь, их обеспечит. На самом деле все делается для того, чтобы и финансово она была зависима тоже только от него», — пояснила психолог.