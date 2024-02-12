Эксперт по отношениям дала совет громкой во время секса девушке

За советом к экс-порнозвезде и эксперту по отношениям Джессике Стоядинович обратилась 23-летняя читательница, которая слишком громко кричит во время секса и этим беспокоит соседей. Как лучше поступать в подобных ситуациях, специалистка объяснила в статье для издания Slate.

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Девушка призналась, что она и ее парень до 23 лет были девственниками, и теперь, начав встречаться, наконец наслаждаются сексом. Она отметила, что громко кричит во время интимной близости, и ее партнеру это нравится. По словам девушки, раньше они занимались сексом в квартире с отличной звукоизоляцией. Но в их новом жилище, как показала практика, слышимость отличная.

«Соседи уже дважды стучали нам в стену. Мне было так неудобно, что я расплакалась. Не хочу, чтобы они плохо думали обо мне», — 23-летняя любительница секса.

Стоядинович, которая в прошлом была актрисой фильмов для взрослых, отметила, что во время секса можно не только кричать, но и подбадривать партнера пикантными фразами, как в порнороликах.

«Говори ему: "Ооо, это так приятно", "Да-да, продолжай!"» — дала она совет.

Также секс-эксперт призвала не сильно беспокоиться, что подумают посторонние люди. Главное — быть искренней с партнером. В то же время, по ее словам, не стоит забывать об этикете и мешать окружающим.

«Единственное, что вы можете сделать, это учитывать время. Например, сексуальные крики в 22:00 — это одно, тогда как крики в три часа ночи могут мешать людям спать. Вы можете попробовать держать рот закрытым, когда получаете удовольствие, или использовать старый надежный метод — кусать подушку», — посоветовала в заключение Стоядинович.