Онлайн-психологи вытесняют кабинетных

В среднем ежемесячные запросы на онлайн-психологические услуги достигли 67 тысяч, опережая комбинированный спрос на услуги "психолог Москва" и "психолог Санкт-Петербург" составил всего 62 тысячи. В 2022 г. на запрос "онлайн-психолог" приходилось в среднем в месяц 59 тыс., а "психолог Москва" и "психолог Санкт-Петербург" вместе набирали 68 тыс.

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Такую статистику запросов продемонтрировал Wordstat Yandex за 2023 г. Интерес к психологической помощи в онлайн-формате стремительно растет с 2020 г. М марта по июль 2020 г. запросы на онлайн-консультации достигали 52 тысяч, а в 2022 году за тот же период — 54 тысячи. На этом фоне 2023 год показал максимальные среднемесячные значения – 64 тыс. за период с марта по июль, что значительно выше предыдущих лет – на 22% больше чем в 2020 и на 17% чем в 2022.

Вслед за онлайн-психологами все большую популярность в интернет-пространстве набирают и психотерапевты, которые обладают правом на медикаментозное лечение. Даже в этой консервативной сфере фокус постепенно смещается со стационарных консультаций на виртуальные. Так, в 2023 году среднемесячное число запросов на "онлайн-психотерапевтов" в Yandex за период с марта по июль вырос на 12% (с 4,3 тыс. до 4,8 тыс.) по сравнению с 2020 годом и на 2% — по сравнению с 2022 (4,7 тыс.).

Это говорит о сломе тенденции. Интерес к психологической помощи в онлайн-формате демонстрирует устойчивый рост не только в кризисные моменты, но и в периоды стабильности. Постепенно меняется взгляд на психологическое онлайн-консультирование, оно перестает быть экзотикой, а становится нормой, обыденностью. Виртуальное консультирование превращается в интегральную часть повседневной жизни, развиваясь на основе собственной динамики, независимо от внешних стрессов и потрясений.

Дополнительным свидетельством этого тренда стал впечатляющий рост количества платформ, предлагающих онлайн-услуги психологического консультирования. В авангарде этого движения оказался сервис Psysovet, дебютировавший в 2015 году. За ним последовали другие пионеры рынка: Ясно и Alter, появившиеся в 2017 году, а в 2018 году арена услуг пополнилась как минимум еще пятью новыми игроками — Новая практика, Брейнилд, Zigmund.online, Youtalk, Meta. Продолжение нашло свое выражение в 2019-2020 годах с появлением Контакт, Psy-psy, Спокойно, Psychologram, Инсайт, Орбис.

В 2023 г. онлайн-консультирование стало стандартом жизни россиян. Спрос на виртуальные услуги неуклонно растет. Онлайн-пространство ломает привычные барьеры, которые казались непреодолимыми в офлайн-мире.