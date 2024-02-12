Психолог объяснила, нормально ли женщине делать предложение руки и сердца своему мужчине

Многие женщины мечтают выйти замуж, но их спутники годами не готовы создать с ними семью. Некоторые из дам решаются на отчаянный шаг и берут дело в свои руки. Психолог Наталья Наумова объяснила «ФедералПресс», нормально ли, когда женщина делает предложение своему избраннику.

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«Предложение делать могут и мужчина, и женщина. У нас в целом равноправие. Только важно прежде всего посмотреть, каково это будет в паре. Лучше делать предложение именно наедине для того, чтобы можно было дать ответ взвешенно, без давления, обид, угроз», – отмечает психолог.

Наталья Наумова подчеркнула, что в обществе довлеет стереотип, что мужчина должен быть завоевателем, поэтому предложение может сделать только он.

По словам эксперта, часто женщины, самостоятельно сделавшие предложение, приходят на терапию после нескольких лет совместной жизни с переживаниями о том, что они вынудили мужей на замужество, а они их так и не выбрали. Многие дамы в глубине души все равно хотят, чтобы предложение им сделал именно мужчина, хоть дождаться этого бывает и не дождаться.