76% россиян заявили, что на свидании платит мужчина

Примерно каждый пятый россиянин предпочитает проводить свидание в ресторане, при этом подавляющее большинство жителей страны уверены, что платить за все мероприятия во время встречи должен мужчина. Такой опрос в преддверии Дня всех влюбленных провел Леди Mail.ru (проект VK) среди пользователей, участие приняли более шести тыс. респондентов.

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Выяснилось, что 56% опрошенных ходят на свидания, при этом половина из них делает это раз в две недели и чаще. По мнению 65% россиян, инициатива по приглашению на свидание остается за мужчиной. При этом треть (31%) респондентов считают, что ее может проявить каждый из партнеров.

Подавляющее большинство опрошенных (76%) придерживаются мнения, что платить на свидании должен мужчина. Каждый пятый россиянин уверен, что каждый должен платить сам за себя или же делить счет поровну.

Более 20% россиян выбирают проводить свидание в ресторане. На втором месте по популярности (19%) — прогулки в парках и красивых городских локациях, на третьем – отдых на природе (15%).

При этом жители Москвы, Омска и Санкт-Петербурга чаще ходят в рестораны, во Владивостоке предпочитают кино, в Казани и Челябинске любят выезжать со своими половинками на природу.

Самым запоминающимся свиданием 38% мужчин и 34% женщин считают романтичное свидание, 14% опрошенных воодушевились бы веселым свиданием со спортивными играми.

Опрос показал, что треть россиян отмечают День всех влюбленных: чаще всего опрошенные организуют романтические свидания дома и дарят друг другу подарки.

К празднику звезды, блогеры и авторы «ВКонтакте», Одноклассников и Дзена запускают тематические челленджи, которые вдохновят пользователей на необычные свидания.

INSTASAMKA в своем сообществе во «ВКонтакте» пригласила подписчиков рассекретить свои топ-места для свиданий. До 14 февраля пользователи «ВКонтакте» смогут рассказать INSTASAMKA о самых необычных, романтичных и запоминающихся локациях для свиданий в своем городе, а Даша лично выберет лучшие истории и подарит их авторам VK Капсулы с голосовым помощником Марусей и сертификаты на необычное свидание.

Семейные пары шеф-поваров и фудблогеров в Дзене,«ВКонтакте» и ОК покажут на своем примере, как объединяет создание вкусных шедевров. Григорий Мосин с женой Владленой, Саша и Оля Бельковичи и «Сладкий персик» пройдут испытание под тэгом #ЕдаОбъединяет: герои совместно приготовят блюдо, при этом один не будет видеть то, что делает, а у второго будут наушники с громкой музыкой. Подписчики блогеров смогут поделиться своими коронными парными блюдами, авторов лучших комментариев ждут подарочные корзины с продуктами для романтического ужина.

Признаться в любви можно будет и спорту: марафон #спортялюблютебя стартует во «ВКонтакте» и в Дзене 14 февраля. Герман Эль Классико, Никита Нагорный и Ирек Ризаев в VK Клипах продемонстрируют свои лучшие спортивные трюки и тренировки. Присоединиться к марафону сможет любой пользователь «ВКонтакте» и Дзена: блогеры выберут понравившиеся клипы и посты с «признаниями» и подарят призы, среди которых сертификат на 100 000 рублей на спортивный инвентарь и экипировку, VK Капсулы с голосовым помощником Марусей и смарт-часы.