Психологи объяснили, почему молодой семье лучше жить отдельно

Некоторые молодые семьи первое время живут в родительском гнездышке в компании тестя и тещи или же свекра со свекровью. «Первое время» в итоге способно растянуться на годы. Одному партнеру может это нравиться - мол, зачем тратиться на съемное жилье, если мамина квартира доступна просто за оплату ЖКУ. А другой устал делить кухню и ванную с родственниками, ругаться по поводу уборки и в целом переживать из-за отсутствия личного пространства. Предприниматель и психолог Артемий Сибирский в беседе с изданием «Вести Подмосковья» отметил, что согласно данным прошлогоднего исследования Росстата, около 25% молодых семей в нашей стране первые пять лет живут с родителями. Чаще всего на это влияет экономический фактор, но иногда дело кроется в культурных и семейных традициях.

Психолог Екатерина Мурашова уверена: сложнее всего партнеру, приходящему жить в чужую семью. Он должен приспособиться к существующим правилам, с которыми не всегда согласен.

«Проживание с родителями может как укрепить союз, так и разрушить. Необходимо заранее обговорить все условия совместной жизни, все материальные и бытовые вопросы, тем самым пытаясь снизить вероятность конфликтов на эти темы. Все вопросы, касающиеся пары, нужно решать только вдвоем без всеобщих обсуждений», - поделилась она своим взглядом на ситуацию.

Психотерапевт, клинический психолог Евгений Гиберт обратил внимание на плюсы подобного опыта. Например, начинающая хозяйка перенимает навыки свекрови, молодые родители оставляют ребенка под присмотром бабушки и дедушки, получается сэкономить на оплате съемного жилья и коммунальных платежей. Однако при этом специалист также подчеркнул, что все же рекомендуется сепарироваться.

«Самостоятельная жизнь научит находить компромиссы, решать бытовые вопросы, развивать осознанность, ответственность и независимость. Это поспособствует эмоциональному, финансовому и личностному росту партнеров. От проживания в родительском доме точно стоит отказаться, если они не уважают личное пространство молодой семьи, вмешиваются в него и пытаются контролировать, не одобряют выбор своего чада и показывают это», - добавила психолог Алена Карева.

По мнению психолога Елены Новопашиной, молодая семья, живущая под постоянным присмотром родителей, может остаться инфантильной. Муж и жена могут, например, перестать стремиться к повышению своего дохода. Или в случае рождения ребенка молодая мама станет ему «сестрой», пока старшая родственница будет воспитывать внука «как надо». Кроме того, в некоторых случаях без согласия родителей нельзя делать ремонт в доме, переставлять посуду на непривычные места.

Кандидат психологических наук Валерий Гут посоветовал поговорить с партнером и понять его/ее мотивы жить с родителями. Это желание может быть обусловлено не только желанием сэкономить, но и, например, стремлением ухаживать за старшим поколением и поддерживать близкие отношения. Стоит открыться супругу, объяснить свои переживания и причины, по которым неуютно оставаться на одной территории с родственниками. Второй половине важно понять суть беспокойства, чтобы затем вместе найти компромиссное решение.