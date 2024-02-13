Чего на самом деле люди ищут в отношениях? Ответило новое психологическое исследование

Составляя хороший профиль в приложении онлайн-знакомств, среднестатистический искатель любви, скорее всего, наполнит его всеми привлекательными качествами и интересами, которые делают его особенным. Они летают на параплане и занимаются горячей йогой по выходным, наслаждаются рислингом на пляже или слушают инди-группы в подвалах, являются Весами в восходящем Скорпионе, любят свою собаку или игуану. Однако есть одна вещь, которую обычно упускают из виду. Согласно исследованию доцента Калифорнийского университета в Беркли Джулианы Шредер, опубликованному в Journal of Experimental Social Psychology эта деталь может быть самой важной.

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Это желание узнать и понять другого человека, своего партнера.

«Люди хотят, чтобы их понимали, поэтому они ищут партнеров, которые будут понимать и поддерживать. Но поскольку другие люди тоже хотят, чтобы их узнавали, они в конечном итоге пишут эти не очень привлекательные профили. Это явление встречается не только в романтических отношениях, но и во всех видах межличностных взаимодействий», — говорит исследовательница.

В серии экспериментов люди были более удовлетворены, когда чувствовали, что их знают и понимают, а не когда чувствовали, что знают и понимают другого человека.

«Конечно, люди говорят, что хотят узнать своего партнера и поддержать его. Но на самом деле это не то, что делает их счастливыми. Люди чувствуют себя счастливее в отношениях, где чувствуют, что их поддерживают, а для этого их нужно хорошо знать», — говорит Шредер.

Сначала ученые просили участников исследования оценить, насколько хорошо, по их мнению, они знают члена семьи, партнера или друга, по сравнению с тем, насколько хорошо знают их самих, а затем оценить удовлетворенность отношениями.

Интересно, что люди обычно думали, что понимают другого человека лучше, чем тот их самих. Этот эффект получил название «иллюзии асимметричного понимания».

«Люди считают, что они уникальны и особенны, и в них много сложностей, поэтому другие просто не понимают их на самом деле, сами же они других понимают очень хорошо», — говорит Шредер.

После авторы изучили профили людей в популярных приложениях для знакомств. Более 50% хотели, чтобы понимали их, и только около 20% выразили желание узнать своего потенциального партнера. Затем более 250 человек попросили оценить профили в зависимости от того, насколько те кажутся привлекательными и насколько потенциально хочется написать их обладателям. Опрошенные безусловно выделили последних.

«Самые успешные профили говорили: "Я действительно забочусь о тебе, и я собираюсь узнать тебя, быть рядом с тобой, слушать тебя и быть отличным партнером"», — объясняет автор исследования.