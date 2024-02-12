Назван топ подарков ко Дню святого Валентина

«Традиционно День святого Валентина проходит под романтической тематикой. Именно в этих категориях мы видим явный рост ближе к празднику. По данным сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace, основные категории товаров, которые показали значимый рост по выручке – это, например, парный браслеты (+63% в продажах), Камасутра (+42%) и роза в колбе (+37%). Также есть различные сертификаты 18+, здесь рост побольше, плюс 56%. Из явных трендов мы обнаружили такой товар, как мужские трусы с хоботом (рост на 168%), их продажи растут изо дня в день. При этом ювелирные кольца покупают на 36% меньше, то есть покупатели выбирают более дешевый сегмент для подарков, чем раньше. По золотым цепочкам снижение на 21%. Средний чек на макретплейсах держится чуть ниже одной тысячи рублей», - сказал собеседник НСН.