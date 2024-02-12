Хам и торопыга: как выявить плохого любовника на первом свидании

Очень часто женщины тратят невероятное количество времени на общение с мужчиной, который в итоге оказывается полнейшим разочарованием в постели.

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Сексолог Илона Ковалева рассказала нам об основных моментах, которые еще на этапе простого общения дадут понять — в сексе с этим мужчиной ловить нечего.

Хам

Конечно, мы не говорим о случаях, когда мужчина хамит вам и оскорбляет, в такой ситуации в принципе не стоит общаться с человеком. Сексолог говорит о случаях, когда мужчина ведет себя агрессивно с окружающими:

«Он успел обматерить человека, который задел его плечом? Унизил официанта из-за невкусного „Цезаря“? Будьте готовы, что подобная агрессия ждет вас и в постели. Ваши просьбы он едва ли захочет услышать».

Быстро ест

Как поясняет наш эксперт, у человека, который не стремится насладиться едой и напитками, находясь с вами в ресторане, плохо развита чувственная сфера. Илона:

«В сексе с таким мужчиной вы не получите достаточной прелюдии и тем более оргазма, особенно если вы привыкли к долгим ласкам».

Мужчина стремится быстрее завершить секс и получить максимальное наслаждение для себя, а что там с его партнершей — это уже не его дело.

Недоступный

Следующий тип также не порадует сексуальными умениями.

«Мы уже говорили про мужчин с нарушениями в чувственной сфере, примерно такая же история разворачивается с теми, кто не жалует тактильность. Если потенциальный любовник боится взять вас за руку, о каких чувственных наслаждениях может идти речь?» — поясняет Илона.

Хвастун

Отдельная интересная категория, о которой нам рассказала Илона.