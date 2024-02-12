Хам и торопыга: как выявить плохого любовника на первом свидании
Очень часто женщины тратят невероятное количество времени на общение с мужчиной, который в итоге оказывается полнейшим разочарованием в постели.
Сексолог Илона Ковалева рассказала нам об основных моментах, которые еще на этапе простого общения дадут понять — в сексе с этим мужчиной ловить нечего.
Хам
Конечно, мы не говорим о случаях, когда мужчина хамит вам и оскорбляет, в такой ситуации в принципе не стоит общаться с человеком. Сексолог говорит о случаях, когда мужчина ведет себя агрессивно с окружающими:
«Он успел обматерить человека, который задел его плечом? Унизил официанта из-за невкусного „Цезаря“? Будьте готовы, что подобная агрессия ждет вас и в постели. Ваши просьбы он едва ли захочет услышать».
Быстро ест
Как поясняет наш эксперт, у человека, который не стремится насладиться едой и напитками, находясь с вами в ресторане, плохо развита чувственная сфера. Илона:
«В сексе с таким мужчиной вы не получите достаточной прелюдии и тем более оргазма, особенно если вы привыкли к долгим ласкам».
Мужчина стремится быстрее завершить секс и получить максимальное наслаждение для себя, а что там с его партнершей — это уже не его дело.
Недоступный
Следующий тип также не порадует сексуальными умениями.
«Мы уже говорили про мужчин с нарушениями в чувственной сфере, примерно такая же история разворачивается с теми, кто не жалует тактильность. Если потенциальный любовник боится взять вас за руку, о каких чувственных наслаждениях может идти речь?» — поясняет Илона.
Хвастун
Отдельная интересная категория, о которой нам рассказала Илона.
«Как понять, что секс будет „грустным“? Посмотрите, насколько активно мужчина хвастается сексуальными успехами. Если перед вами классический хвастун-герой-любовник, вероятность того, что секс будет провальным, невероятно высока». В этом случае, как говорит сексолог, сам себя не похвалишь — никто не похвалит.